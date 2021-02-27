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    Dünyada her gün 6 milyar 100 milyon e kullanılıyor

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için dünyada her gün 6 milyar 100 milyon e kullanılıyor. Öte yandan tek kullanımlık eldiven tüketimi de ayda 70 milyarı buluyor.

    Fena taktık

    Dev araştırmayı Amerikan bilim dergisi Environmental Science & Technology yayınladı. İşte son yılın hayatı:

    Günde 6 milyar 100 milyon, ayda 180 milyar maske çöpe atılıyor.



    Bir Fransız günde 5, Japon 6 maske takıyor. Afrikalı ise 2 günde 1...

    Tek kullanımlık eldiven tüketimi de ayda 70 milyarı buluyor.

    MASKE A.Ş.
    COVİD-19, hayatımızı değiştirdi. Virüsten korunmak için kullandığımız maske, hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi.



    Bilim dergisi Environmental Science&Technology ilginç bir araştırma gerçekleştirdi. Günde 6 milyar 100 milyon tek kullanımlık maskenin çöpe atıldığı belirlendi. Bu rakam aylık 180 milyon 300 bine denk geldi.

    Fransa'da ortalama bir kişi günlük 5 maske kullanırken, bu oran Afrika'da 2 günde 1 maskeye indi. Japonlar, günde 6 maske tüketti.
    Salgının başladığı 2019'dan itibaren yaklaşık 2 trilyon 500 milyar maske tüketildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya Dünyada her gün 6 milyar 100 milyon maske kullanılıyor