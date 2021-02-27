



Bilim dergisi Environmental Science&Technology ilginç bir araştırma gerçekleştirdi. Günde 6 milyar 100 milyon tek kullanımlık maskenin çöpe atıldığı belirlendi. Bu rakam aylık 180 milyon 300 bine denk geldi.



Fransa'da ortalama bir kişi günlük 5 maske kullanırken, bu oran Afrika'da 2 günde 1 maskeye indi. Japonlar, günde 6 maske tüketti.

Salgının başladığı 2019'dan itibaren yaklaşık 2 trilyon 500 milyar maske tüketildi.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN