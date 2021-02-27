Dev araştırmayı Amerikan bilim dergisi Environmental Science & Technology yayınladı. İşte son yılın hayatı:
Günde 6 milyar 100 milyon, ayda 180 milyar maske çöpe atılıyor.
Bir Fransız günde 5, Japon 6 maske takıyor. Afrikalı ise 2 günde 1...
Tek kullanımlık eldiven tüketimi de ayda 70 milyarı buluyor.
MASKE A.Ş.
COVİD-19, hayatımızı değiştirdi. Virüsten korunmak için kullandığımız maske, hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi.
Bilim dergisi Environmental Science&Technology ilginç bir araştırma gerçekleştirdi. Günde 6 milyar 100 milyon tek kullanımlık maskenin çöpe atıldığı belirlendi. Bu rakam aylık 180 milyon 300 bine denk geldi.
Fransa'da ortalama bir kişi günlük 5 maske kullanırken, bu oran Afrika'da 2 günde 1 maskeye indi. Japonlar, günde 6 maske tüketti.
Salgının başladığı 2019'dan itibaren yaklaşık 2 trilyon 500 milyar maske tüketildi.