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    Bay/Bayan ’nın ismi değiştirildi

    oyun şirketi , Bay/Bayan ’nın ismini cinsiyetçi olduğu gerekçesiyle değiştirdi. Milyonlarca insan, bu duruma isyan etti...

    Kafa karıştırdı!
    Amerikalı oyun şirketi , cinsiyet konusunda yalnızca kadın erkek şeklindeki sınırlamanın dışına çıkmak için 70 yılı aşkın süredir piyasada olan ünlü Bay/Bayan oyuncağının adında değişikliğe gitme kararı aldı. Şirket, "Oyuncak serimizden bay ifadesini çıkardık çünkü herkesin Patates Kafa dünyasına dahil olmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı. Milyonlarca kullanıcı, bu karara şikayet yağdırdı. Şirket sosyal medyadan karakterlerin devam edeceğini açıklamak zorunda kaldı. 1952'de piyasaya çıkan Patates Kafa, filminde de kullanıldı.
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