Amerikalı oyun şirketi Hasbro, cinsiyet konusunda yalnızca kadın erkek şeklindeki sınırlamanın dışına çıkmak için 70 yılı aşkın süredir piyasada olan ünlü Bay/Bayan Patates Kafa oyuncağının adında değişikliğe gitme kararı aldı. Şirket, "Oyuncak serimizden bay ifadesini çıkardık çünkü herkesin Patates Kafa dünyasına dahil olmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı. Milyonlarca kullanıcı, bu karara şikayet yağdırdı. Şirket sosyal medyadan karakterlerin devam edeceğini açıklamak zorunda kaldı. 1952'de piyasaya çıkan Patates Kafa, Toy Story filminde de kullanıldı.
- Dünya
- 27.02.2021 Gazete