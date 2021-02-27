ABD: Kaşıkçı’yı Selman öldürttü

ABD, Kaşıkçı ile ilgili istihbarat raporunu yayınlandı. Başta CIA olmak üzere çok sayıda istihbarat kurumunun katkı verdiği raporda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu belirtildi.
DÜNYADA 3. OLDUK
COVİD-19 ele mücadele eden Türkiye, aşılamada da büyük başarı sağladı. 1 doz aşı uygulanan kişi sayısında ABD (45 milyon) ve İngiltere'den (18 milyon) sonra üçüncü sırada yer aldı. (Burak Erdem ÇELİK)
ERMENİSTAN'DA İSTİFA SESLERİ
Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı kaybetti. Başbakan Paşinyan'a tepkilerin sonu gelmedi. Ordu, dün Paşinyan ve hükümetini istifaya davet etti. Parlamento binası önüne çadır kuran halk sabaha kadar 'istifa' bekledi.
KOKTEYLE ONAY GELDİ
ABD eski başkanı Trump, Regeneron Pharmaceuticals'in geliştirdiği antikor kokteyli ile virüsü yendi. Avrupa İlaç Düzenleme Kurulu (EMA), o kokteylin kullanımına onay verdi.
DÜNYADA 3. OLDUK
COVİD-19 ele mücadele eden Türkiye, aşılamada da büyük başarı sağladı. 1 doz aşı uygulanan kişi sayısında ABD (45 milyon) ve İngiltere'den (18 milyon) sonra üçüncü sırada yer aldı. (Burak Erdem ÇELİK)
ERMENİSTAN'DA İSTİFA SESLERİ
Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı kaybetti. Başbakan Paşinyan'a tepkilerin sonu gelmedi. Ordu, dün Paşinyan ve hükümetini istifaya davet etti. Parlamento binası önüne çadır kuran halk sabaha kadar 'istifa' bekledi.
KOKTEYLE ONAY GELDİ
ABD eski başkanı Trump, Regeneron Pharmaceuticals'in geliştirdiği antikor kokteyli ile virüsü yendi. Avrupa İlaç Düzenleme Kurulu (EMA), o kokteylin kullanımına onay verdi.