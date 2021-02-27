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    • 28.02.2021 00:55
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    • 28.02.2021 01:01
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    Başkanı , pazartesi günü Suudi Arabistan ve Prens Selman ile ilgili açıklama yapılacağını açıkladı

    Başkanı , Gazeteci cinayetine ilişkin raporunun ardından pazartesi günü Suudi Arabistan'la ilgili bir açıklama yapacaklarını açıkladı. Kaşıkçı, 'ın emriyle nda vahşice öldürülüp parçalanmıştı.

    AA
    Suudi Arabistan ve Selman'ın akıbetini açıklayacak

    Joe Biden, memleketi Delaware'ye hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının Suudi Arabistan'la ilgili sorusunu yanıtladı.

    "PAZARTESİ DUYURU YAPILACAK"

    Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD istihbaratının raporunun ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı (MBS) cezalandırıp cezalandırmayacağı yönündeki soruya Biden, "Suudi Arabistan'la ilgili genel olarak ne yapacağımıza ilişkin pazartesi günü bir duyuru yapılacak." yanıtını verdi.

    ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) cuma günü açıkladığı ve Kaşıkçı'nın öldürülmesine MBS'nin onay verdiği yönündeki raporu büyük ses getirmiş ancak Biden yönetimi MBS'ye yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.

    KAŞIKÇI KONSOLOSLUKTA ÖLDÜRÜLÜP PARÇALANDI

    Amerikan kamuoyunda ve medyasında MBS'ye yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu toplam 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

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    Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden, pazartesi günü Suudi Arabistan ve Prens Selman ile ilgili açıklama yapılacağını açıkladı