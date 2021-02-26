Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bulunan bir okula gerçekleştirilen baskında öğrencilerin kaçırıldığı bildirildi.

SAYI BİLİNMİYOR

Nijerya'da geçtiğimiz hafta yatılı bir okula düzenlenen baskında kaçırılan öğrenciler ve personeller henüz kurtarılamazken, yeni bir baskın daha yaşandı. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Zamfara eyaletinde sabah saatlerinde bir okula baskın gerçekleştirildiği bildirildi. Eyalet valisinin sözcüsü yaptığı açıklamada çok sayıda öğrencinin kaçırıldığını duyururken, kaçırılan kişi sayısına dair bilgi vermedi.



Öte yandan, 17 Şubat'ta ülkenin batısındaki Niger eyaletinde bulunan Kagara kasabasındaki bir okulun yurduna gece saatlerinde askeri üniformalı silahlı kişiler tarafından baskın düzenlenmiş, 27 öğrenci dahil olmak üzere 42 kişi kaçırılmıştı. Baskında 1 öğrenci hayatını kaybederken, rehineler henüz serbest bırakılmadı.





BOKO HARAM ÇOK SAYIDA KİŞİYİ KAÇIRMIŞTI

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram üyeleri yolcu otobüsüne düzenlediği saldırıda çok sayıda kişiyi kaçırdı. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Maiduguri-Damaturu kara yolunda yolcu otobüsüne saldırdı.

Teröristler, otobüsten çok sayıda yolcuyu indirerek Sambisa ormanına kaçırdı. Hükümet yetkilileri, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Nijerya ordusu, 23 Şubat'ta Boko Haram'ın kontrolündeki bölgeyi kurtarmasının ardından teröristler yeniden saldırılar düzenlemeye başladı. Boko Haram'ın aynı gün Borno eyaletinin Maiduguri bölgesinde düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.