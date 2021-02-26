ABD Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu açıkladı.
ABD istihbarat raporunda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu ifade edildi.
BIDEN SELMAN'I CEZALANDIRMAYACAK
ABD basınında yer alan haberlere göre Biden, Selman'ı cezalandırmayacak.
ABD'nin ünlü gazetesi New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda direkt olarak cezalandırmayacağını duyurdu. Haberde, Biden'ın Beyaz Saray ile Krallık arasındaki 'iş birliğinin' bozulmasını istemediği ifade edildi.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün (ODNI), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin raporda, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 'emri olduğu' ifade edilmesine rağmen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Prens Selman'ı 'direkt olarak' cezalandırmayacağı belirtildi.