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    • 27.02.2021 01:51
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    basını duyurdu: ABD Başkanı ''nın ölüm emrini veren ’ı cezalandırmayacak!

    Son dakika haberi... cinayetiyle ilgili raporunu açıkladı. ABD istihbarat raporunda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin olduğu belirtildi. ABD basınında ise dikkat çeken bir haber yayınlandı. ve 'de yer alan haberlere göre ’ın, Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda direkt olarak cezalandırmayacak. Haberde Biden’ın Beyaz Saray ile Krallık arasındaki 'iş birliğinin' bozulmasını istemediği ifade edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Biden Selman'ı rehin aldı!

    ABD Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu açıkladı.

    ABD istihbarat raporunda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu ifade edildi.

    BIDEN SELMAN'I CEZALANDIRMAYACAK
    ABD basınında yer alan haberlere göre Biden, Selman'ı cezalandırmayacak.

    ABD'nin ünlü gazetesi New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda direkt olarak cezalandırmayacağını duyurdu. Haberde, Biden'ın Beyaz Saray ile Krallık arasındaki 'iş birliğinin' bozulmasını istemediği ifade edildi.

    ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün (ODNI), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin raporda, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 'emri olduğu' ifade edilmesine rağmen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Prens Selman'ı 'direkt olarak' cezalandırmayacağı belirtildi.

        Biden'ın söz konusu kararının, insan hakları topluluklarını ve kendi parti üyelerini de derin hayal kırıklığına uğratacağı aktarıldı.

        TALEP BİLE ETMEDİ
        CNN'de yer alan haberde ise ABD'li yetkililer, Selman'a yaptırım uygulanmasının hiçbir zaman gerçekten bir seçenek olmadığını, bunun "çok karmaşık" olacağı ve ABD'nin Suudi Arabistan'daki askeri çıkarlarını tehlikeye atabileceğini belirtti.

        Habere göre Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yönetimin Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptırımlarla Selman'ı nasıl hedef alacağına ilişkin seçenekleri araştırmasını bile talep etmediğini söyledi.

        "BİDEN SÖZÜNDE DURMADI"
        CNN, "Biden, üst düzey Suudi isimleri cezalandıracağına dair söz vermiş olmasına rağmen Veliaht Prense ceza vermedi" ifadelerine yer verdi.

        Haberde, Biden'ın seçim kampanyası sürecinde Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulması için verdiği söz anımsatılarak, "Biden'ın yaptığı hesap, Muhammed bin Selman'ı cezalandırmaktan geri durmak konusunda Trump yönetiminin verdiği karara benziyor." eleştirisinde bulunuldu.

        76 SUUDİ ARABİSTANLIYA VİZE YASAĞI
        Kaşıkçı Yasağı kapsamında, Kaşıkçı'nın ölümü dahil yurt dışında muhalifleri ve gazetecileri tehdit ettiğine inanılan 76 Suudi Arabistan vatandaşına vize kısıtlaması getirildi. ABD'nin kendi güvenliği için yabancı ülke adına operasyon yapan kimsenin ülke sınırlarına girmesine izin verilmeyeceği ifade edildi. Blinken açıklamasında, ABD'nin şahısları kendi topraklarında veya toprakları dışında hedef alan ve insan haklarını engelleyen ülkelerin inceleneceğini belirterek, "Dışişleri Bakanlığı'na bu tarz sınır ötesi aktivitelerde bulunan tüm ülkelerin yıllık olarak hazırlanan İnsan Hakları Konusunda Ülke Raporu'nda yer alması talimatını verdim" dedi.

        Blinken basın bildirisinin sonunda, ABD'nin Suudi Arabistan ile olan ilişkisine hala önem verdiğini belirtirken, bu ilişkinin Başkan Biden'ın da belirttiği gibi ABD değerlerini yansıtması gerektiğini söyledi.

        RAPORDA, MUHAMMED BİN SELMAN'IN İZNİ OLDUĞU İFADE EDİLMİŞTİ
        ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin hazırlanan raporu yayınladı. Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın izni olmadan cinayetin gerçekleştirilme olasılığının oldukça düşük olduğuna dikkat çekildi. Raporda, "2017'den beri Veliaht Prens'in (Muhammed bin Selman) Krallığın güvenlik ve istihbarat örgütleri üzerinde mutlak kontrole sahip olduğu düşünülürse, Suudi yetkililerin Veliaht Prens'in izni olmadan bu nitelikte bir operasyonu gerçekleştirme ihtimalleri oldukça düşüktür" denildi.

            "KAŞIKÇI'YI KRALLIĞA KARŞI TEHDİT OLARAK GÖRÜYORDU"
            Raporda, Muhammed bin Selman'ın, Cemal Kaşıkçı'yı Krallığa karşı bir tehdit olarak gördüğü ve gerektiği takdirde Kaşıkçı'yı 'susturmak' için şiddet önlemlerini kullanmayı desteklediği öne sürüldü. Raporu hazırlayan kişilerin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olduğu konusunda hemfikir oldukları aktarıldı.

            SUUDİ ARABİSTAN RAPORU REDDETTİ
            Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD Kongresine sunulan raporun takip edildiği belirtildi.

            "Suudi Arabistan yönetimine yönelik hakaret içerikli asılsız sonuçların yer aldığı söz konusu raporun hiçbir şekilde kabul edilmesinin mümkün olmadığı ve Suudi Arabistan hükümeti tarafından kesin bir dille reddedildiği" kaydedilen açıklamada, ABD raporunun gerçeklerle bağdaşmayan birtakım bilgi ve sonuçlar içerdiği ileri sürüldü.

            Daha önce ülkedeki ilgili makamlarca çıkarılan kararlar doğrultusunda Suudi Arabistan'ın yasa ve değerlerine aykırı olan Kaşıkçı cinayetini kınadığı belirtilen açıklamada, söz konusu cinayetin, çalıştıkları kurumun kendilerine sağladığı yetkileri aştıkları gibi tüm sistemi de aşan bir grup tarafından işlendiği savunuldu.

            Cinayeti işleyenlerin soruşturulması ve adalete teslim edilmesi için gerekli tüm adımların atıldığı aktarılan açıklamada, yargının faillerle ilgili nihai kararını verdiği ve bu kararın Kaşıkçı ailesi tarafından da memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

            "Bu korkunç cinayet Suudi Arabistan tarafından kınanmış ve yenilerinin tekrarlanmaması için yöneticilerce gerekli adımlar atılmış olmasına rağmen gerekçesi olmayan ve yanlış sonuçlar içeren bu tür raporların yayınlanması üzücü bir durum." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Suudi Arabistan'ın, egemenliğini, yönetimini ve bağımsız yargısını hedef alan her şeyi reddettiği" kaydedildi.

            Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ortaklığın güçlü ve sarsılmaz olduğuna işaret edilen açıklamada, bahsi geçen güçlü ilişkilerin 80 yıl boyunca karşılıklı saygı çerçevesinde devam ettiği ve aynı temel üzerine sürdürülmesinin temenni edildiği belirtildi.


            NELER OLMUŞTU?
            Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmüştü. Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle biliniyordu.

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