SON DAKİKA: Yunanistan'da Osmanlı mezarlarına çirkin saldırı: Atina 6 ay haber vermedi

Ege Denizi'nde bilimsel araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisine Yunanistan'a ait savaş uçaklarının tacizi nedeniyle Atina ile yaşanan gerilimin sıcaklığı devam ederken, iki ülke arasında bir de karada 'mezarlık' krizi çıktı.
Yunanistan'ın kuzeyinde Halkidiki bölgesinde Gargara (Simandra) köyünde bir okulun bahçesinde yapılan inşaat kazısında, Osmanlı döneminden kalma mezarlığın bulunması ve 201 mezardaki naaşların Türkiye'ye haber verilmeden Halkidiki ve Aynaroz Eski Eserler Dairesinin deposunda muhafaza altına alınmasına Ankara eş zamanlı çifte diplomatik girişimle tepki gösterdi.
YUNAN ELÇİ ÇAĞRILDI
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael C. Diamessis önceki gün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin de aynı gün Yunanistan Dışişleri nezdinde girişimde bulundu ve inşaat faaliyetlerinin durdurulmasını ve naaşların İslam inancına uygun şekilde yeniden yerlerine defnedilmesini talep etti. Atina Büyükelçisi Özügergin, "Sorunun çözümü için Yunanistan tarafıyla temas halindeyiz" dedi.
KONSOLOSLUK TAKİPTE
Dışişleri Bakanlığı'nın bilgilendirmesine göre, Gargara köyündeki bir okul bahçesinde yapılan spor salonunun inşaatı sırasında Osmanlı döneminden kalma Müslüman mezarlığına rastlandığı yönünde basında çıkan haberler üzerine Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu yetkilileri, söz konusu köyü ziyaret etti ve yerel Yunan makamları nezdinde derhal girişimde bulunarak bilgi talep etti. Mezarlığın Osmanlı döneminden kaldığı, kafatasları ve diğer vücut kemiklerinin kıbleye dönük olmaları ile 201 mezardan birine ait tek Osmanlı mezar taşı bulunmasından anlaşıldı.