SON DAKİKA: Yunanistan'da Osmanlı mezarlarına çirkin saldırı: Atina 6 ay haber vermedi





ORASI ESKİ TÜRK YERLEŞİMİ

Yunanistan'ın kuzeyindeki Selanik'e yaklaşık 90 km uzaklıktaki Halkidiki Yarımadası'ndaki Gargara (Simantra) köyünde Osmanlı döneminde yaklaşık 160 Türk aile yaşıyordu. Köyde halen yaşayan Türk yok. Lozan Mübadelesi ile Gargara'ya çoğu Erdek ve Kapadokya'dan gelen Rum göçmenler yerleştirildi. İlçenin nüfusu yaklaşık 2.500 kişi. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olan olay ise altı ay öncesine kadar geri gidiyor. O dönemde okulun yanında spor sahası yapmak için kazı yapılmaya başlanınca bir Müslüman mezarlığı bulunuyor.



Ancak Yunan makamları, geçen süre içinde mezarlığın varlığından Türkiye'yi haberdar etmedi. Yerel bir gazetede, Gargara'da Müslüman mezarlığı bulunduğu haberi yayınlanınca, Türkiye harekete geçti.