Dağlık Karabağ'da işgalci konumunda bulunan ve Azerbaycan'ın zaferiyle hezimete uğrayan Ermenistan karıştı. Ülkeden üst üste son dakikalar geliyor.

İŞTE SABAH SAATLERİNDEN BU YANA ERMENİSTAN'DA YAŞANANLAR

-Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.

Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır." dedi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz." ifadesini kullandı.

-Ermenistan Silahlı Kuvvelteri Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırdı.