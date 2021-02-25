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    • 26.02.2021 06:47
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    SON DAKİKA: BMGK'ya Rockefeller'dan flaş talep: Guernica'yı geri verin

    Son dakika haberi! Jr, BM'ye ailesi tarafından ödünç verilen ve 36 yıldır Güvenlik Konseyi'nin girişindeki duvarda asılı olan eseri geri istedi. ''Guernica''nın duvar halısı versiyonu, 1985 yılından beri BM'de sergileniyordu.

    AA
    BMGK'ya Rockefeller'dan flaş talep! Geri verin

    'nun dünyaca ünlü savaş karşı tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonu, barış ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu nin (BMGK) girişindeki 36 yıldır asılı olduğu duvardan kaldırıldı.


    TABLOYU GERİ İSTEDİ
    Duvar halısının sahibi Jr, yıllar önce Rockefeller ailesi tarafından BM'ye ödünç verilen tabloyu geri istedi.

    Bunun üzerine Picasso'nun savaşın vahşetini gözler önüne seren dünyaca ünlü eserinin duvar halısı versiyonu, 'nin girişindeki asılı olduğu yerden indirildi.

    Fransız Jacqueline de La Baume-Dürrbach tarafından dokunan duvar halısı, sahibi Amerikalı iş adamı Nelson Rockefeller tarafından 1984'te BM'ye ödünç verilmişti.

    ''Guernica''nın duvar halısı versiyonu, 1985 yılından beri BM'de sergileniyordu.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: BMGK'ya Rockefeller'dan flaş talep: Guernica'yı geri verin