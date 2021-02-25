ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN İSTİFA MI ETTİ?

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti. Açıklama sonrası Başbakan Paşinyan "Ülkede bir darbe girişimi yaşanıyor" dedi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ; "Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, hükümet, Ermeni halkı için bu kritik durumda artık yeterli kararlar alamayacaktır. Uzun bir süre, Silahlı Kuvvetler, mevcut hükümetin Silahlı Kuvvetleri itibarsızlaştırmayı amaçlayan 'saldırılarını' sabırla tolere etti, ancak her şeyin sınırı var. RA Silahlı Kuvvetleri, halkıyla düşmana karşı savaşmak için görevini onurla yerine getirmiştir. Mevcut yetkililerin verimsiz yönetimi dış politikadaki ciddi hatalar ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı.