Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan'daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan'ın istifası için bildiri imzaladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı. Bu sıcak gelişmeler sonrası 'Paşinyan istifa mı etti? Dağlık Karabağ'da neler olmuştu?' soruları peş peşe gelmeye başladı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN İSTİFA MI ETTİ?
Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti. Açıklama sonrası Başbakan Paşinyan "Ülkede bir darbe girişimi yaşanıyor" dedi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ; "Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, hükümet, Ermeni halkı için bu kritik durumda artık yeterli kararlar alamayacaktır. Uzun bir süre, Silahlı Kuvvetler, mevcut hükümetin Silahlı Kuvvetleri itibarsızlaştırmayı amaçlayan 'saldırılarını' sabırla tolere etti, ancak her şeyin sınırı var. RA Silahlı Kuvvetleri, halkıyla düşmana karşı savaşmak için görevini onurla yerine getirmiştir. Mevcut yetkililerin verimsiz yönetimi dış politikadaki ciddi hatalar ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi.
Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı.
ERMENİSTAN'DA NELER YAŞANMIŞTI?
Paşinyan, Azerbaycan - Ermenistan arasında geçen yıl yaşanan çatışmalardan sonra ülkesinin yenilgisine sebep olmakla suçlanmıştı.
9 Kasım'da yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, haftalar boyunca protestoların hedefi olmuş ve göstericiler mağlup başbakanın istifasını istemişti. Uzun süren protesto gösterilerinde hedefe konan Paşinyan hükümeti istifaya davet edilmiş, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan'ın tüm şehirlerinde yapılan gösterilerde halk ve güvenlik güçleri arasında zaman zaman sert çatışmalar yaşanmıştı.