Azerbaycan bölgenin son 30-35 yılda parlayan bir yıldızı sistemini oturttu. Bu çok büyük bir kazanım o yüzden başarılar tebrik etmek lazım kardeşlerimizi. Ermenistan ise bölgede Batı'nın (ABD, İngiltere, Fransa...) STK'larının (Sivil Toplum Kuruluşları) kullanım alanı oldu. Buradaki hareketlilik Hazar (Denizi) Kafkasya üzerinden gelen uzantının devamıdır. Buradaki amaç ise Rusya'yı tamamen kara devleti yapıp, denizlerden uzak tutmaktır. Sadece Rusya'yı değil tamamen bölgedeki ülkelerin Batı yanlıları tarafından kontrol edilmek istenmesi. Bizi ve Azerbaycan'ı ilgilendiren tarafı ise topraklarımızın bir kısmının alınarak Ermenistan'a katılmak isteniyor. Batı'daki düşünce değişmez tarihte de böyleydi. Burada Batı'nın hedefi Ermenistan'a yeni alan açmaktır. Sadece Azerbaycan hedef değil, Türkiye ve İran'a doğru Ermenistan'ı büyütme girişimi var.

"ERMENİSTAN'DA İKİ GÜÇ ÇARPIŞIYOR"