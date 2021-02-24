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    • 24.02.2021 10:10
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    Tam 430 milyon sterlin değerinde! Milyarder işadamı ’in ı ilk kez görüntülendi

    İngiltere Primier Lig'teki Chelsea’nin sahibi ’in 430 milyon sterlinlik yeni süper ı ilk kez görüntülendi. ‘Solaris’ isimli yatta bir helikopter iniş yeri, 48 kabin ve 8 güverte bulunuyor. Çarpıcı süperyat, bir helikopter pisti de dahil olmak üzere sekiz güverteye sahip olacak. 460ft Solaris, 'ndan daha büyük bir alanda yapıldı.

    İlk kez görüntülendi! Tam 430 milyon sterlin

    Rus-İsrailli milyarder iş adamı Roman Abramovich'in Almanya'da bir tersanede inşa edilen 430 milyon sterlinlik yeni süper yatı 'Solaris' ilk kez görüntülendi.

    36 yolcu kapasiteli, 48 kabine ve 60 kişilik mürettebata sahip olacak yatta bir helikopter iniş yeri, yüzme havuzu ve 8 güverte bulunacak.

    Yatın tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

    36 YOLCU KAPASİTELİ 48 KABİN BULUNUYOR
    Almanya'daki tersanede yapımı tamamlanmasına kısa bir süre kaldığı belirtililen Solaris, 36 yolcu kapasiteli 48 kabin ve 60 kişilik mürettebata sahip olacak.

        Çarpıcı süperyat, bir helikopter pisti de dahil olmak üzere sekiz güverteye sahip olacak.

        460ft Solaris, Buckingham Sarayı'ndan daha büyük bir alanda yapıldı.

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