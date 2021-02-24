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    • Dünya
    • 24.02.2021 13:42
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    • 24.02.2021 13:42
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    : 'da 12 Filistinliyi daha na aldı!

    haberine göre güçlerinin, işgal altındaki 'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi na aldığı bildirildi. Batı Şeria ve 'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

    İsrail 12 Filistinliyi gözaltına aldı!

    nden yapılan yazılı açıklamada, askerlerinin gece saatlerinde 'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

    Söz konusu baskınlarda 6'sı eski tutuklu 12 Filistinlinin çeşitli iddialarla na alındığı ifade edildi.

    İşgal altındaki Batı Şeria ve 'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

    Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: İsrail Batı Şeria'da 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı!