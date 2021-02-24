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    • 25.02.2021 00:07
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    Korkutan gelişme! 'de ün daha bulaşıcı ve tehlikeli türü tespit edildi

    Dünyayı saran ün İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı ının ardından korkutan bir haber de 'den geldi. ABD’nin eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı ve tehlikeli bir türünün tespit edildiği öne sürüldü.

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    Bir mutant virüs daha tespit edildi!

    Dünyayı saran koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı varyantının ardından korkutan bir haber de ABD'den geldi.

    DAHA BULAŞICI BİR TÜRÜ TESPİT EDİLDİ
    ABD'nin California eyaletinde California San Francisco Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmada, Kovid-19'un daha fazla bulaşıcı ve şiddetli hasta edici yeni bir varyantının bulunduğu belirtildi.

    Söz konusu araştırma ekibinin, 1 Eylül 2020-29 Ocak 2021'ta eyaletin 44 bölgesinden 2 bin 172 test örneği üzerinde yaptıkları inceleme sonucu Kovid-19'un yeni türüne rastladıkları kaydedilen araştırmada, "B.1.427/B.1.429" veya "20C/L452R" adı verilen yeni türün İngiltere ve Güney Amerika'da ilk kez ortaya çıkan Kovid-19 varyantlarından farklı bir mutasyon modeli sergilediğine dikkat çekildi.

    "ŞU AN PANİK YAPMIYORUM..."
    Araştırmanın yazarlarından California San Francisco Üniversitesi Laboratuvar Tıbbi Profesörü Dr. Charles Chiu, yaptığı açıklamada, bulgulardan dolayı endişeli olduğunu belirterek "Ancak şu an panik yapmıyorum. Bunu daha fazla araştırmalıyız." ifadelerini kullandı.

        San Francisco halk sağlığı yetkilileri tarafından ön incelemesi devam eden araştırma sonucunun ileriki günlerde yayımlanacağı bildirildi.

        Kovid-19 bilgilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, California, 3 milyon 543 binden fazla vaka, 50 bine yaklaşan can kaybı ile ülkede salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

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