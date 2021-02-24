Dünyayı saran koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı varyantının ardından korkutan bir haber de ABD'den geldi.

DAHA BULAŞICI BİR TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

ABD'nin California eyaletinde California San Francisco Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmada, Kovid-19'un daha fazla bulaşıcı ve şiddetli hasta edici yeni bir varyantının bulunduğu belirtildi.