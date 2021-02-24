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    • Dünya
    • 24.02.2021 20:39
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    • 24.02.2021 20:39
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'daki terör saldırılarına kınama

    Dışişleri Bakanlığı, ülkesi 'nın inde meydana gelen terör saldırılarını kınadı. Yapılan açıklamada "Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Türkiye, Nijerya'daki terör saldırılarını kınadı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin inde tarafından dün gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

    "ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ..."
    Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

    10 KİŞİ ÖLDÜ 60 KİŞİ YARALANDI
    Nijerya'nın Eyaleti Valisi , dün eyaletin kentinde yaşanan şiddetli patlamalar ve silahlı saldırılarda 10 kişinin öldüğünü, 60 kişinin yaralandığını belirtmişti.

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    Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki terör saldırılarına kınama