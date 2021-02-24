Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Borno eyaletinde Boko Haram terör örgütü tarafından dün gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ..."

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

10 KİŞİ ÖLDÜ 60 KİŞİ YARALANDI

Nijerya'nın Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, dün eyaletin Maiduguri kentinde yaşanan şiddetli patlamalar ve silahlı saldırılarda 10 kişinin öldüğünü, 60 kişinin yaralandığını belirtmişti.



