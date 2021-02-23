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    • Dünya
    • 23.02.2021 10:28
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    • 23.02.2021 11:40
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    AB'de ve paniği! 'yi kıskandılar harekete geçtiler! ve üretene milyarlık fon!

    ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasında önemli rol oynayan Türk ’ları dünyanın gözdesi haline geldi. Dünya basınında her gün yeni bir ’ya övgü haberi çıkarken bazı ülkeler ihraç etmek için harekete geçti. Gelen son dakika haberine göre, Birliği, sivil ve askeri kapasitesini geliştirmek için hareke geçti. Araştırmalar ve iş birliktelikleri AB fonları ile desteklenecek ve daha fazla kaynak ayırılacak.

    Libya, Suriye ve son olarak da Dağlık Karabağ'da gidişatın seyrini belirleyen Türk SİHA'ları tüm ülkelerin gözünü Türkiye'ye çevirdi. Yerli ve milli gururumuz olan İHA ve SİHA'ları savunma sistemlerine katmak isteyen Avrupa ülkeleri adeta sıraya girdi.

    Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa'nın kritik alanlarda teknolojik ilerlemesi ve sanayi alt yapısının güçlendirilmesi için "Sivil, Savunma ve Uzay Endüstrileri Arasındaki Sinerji Eylem Planı" başlıklı bir çalışma yayımladı.

    Bu çalışmaya göre AB; savunma, uzay, bulut, işlemci ve yapay zeka gibi kilit alanlarda inovasyona odaklanacak. Kritik teknolojilerin sistemli gelişimi için gelecekte ihtiyaç duyulabilecek gereksinimler belirlenecek. Çalışma kapsamında İHA alanında da büyük bir atılım yapılması planlanıyor. İşte detaylar…

        ALMANYA: "TÜRKİYE SÜPER GÜÇ OLDU"
        Almanya'nın etkili yayın organlarından sol görüşlü Junge Welt gazetesi, "Türkiye süper güç oldu" başlığını atarak bu durumun batının "ambargoları sayesinde" gerçekleştiğini vurguladı.

        Junge Welt, "Her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş drone'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail, bunları tedariğe hazır değildi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve TAI-Anka ile Bayraktar drone'ları artık uluslar arası sektörün en gelişmiş ürünleri oldular. Türkiye, bugün ambargo koyanlara minnettar" diye yazdı.

        İNGİLTERE'DEN BÜYÜK ÖVGÜ
        İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin yeni nesil İnsansız Hava Araçlarının (İHA) sahada büyük etki yarattığını söyleyerek, Türk Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) üstünlüğünü örnek gösterdi.

            Wallace, Türkiye'nin İHA, SİHA'larının İngiltere'nin artık savunma teknolojilerine liderlik edemediğinin örneği olduğunu itiraf etti.

            İngiltere'nin savunma teknolojilerinde yeterince yenilik yapmadığına atıfta bulunan Wallace, Türk insansız hava araçlarının "düşmana gerçek zorluklar" yaşatma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

            ABD'NİN AKLI TÜRK İHA'LARINDA
            Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ağır darbe vuran, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda da belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarı dünya gündeminden düşmüyor.

                ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, bugün "Türkiye'nin sınır dışındaki askeri eylemleri, kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor" başlığıyla bir haber yayımladı. Kuzey Afrika'dan Kafkaslar'a etkisini genişletmeye çalışan Türkiye'nin bu amaç için silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) kullandığı ifade edilen haberde, SİHA'ların Türkiye'de teknolojik inovasyon ve kendi kendine yetmenin sembolü olduğu bildirildi.

                TÜRK SİHA'LARI ÇİN VE İSRAİL'LE YARIŞIYOR
                Türkiye'de SİHA endüstrisinin, bu konuda uzun yıllardır çalışan Çin ve İsrail'le kısa sürede rekabeti sağladığı ifade edildi. Gazeteye konuşan uzmanlar, Türkiye'nin SİHA'larının Suriye'de, Libya'daki iç savaşta ve Dağlık Karabağ'da büyük rol oynadığını ifade etti.

                AB HAREKETE GEÇTİ FON ARTIRILDI
                AB Komisyonu, Avrupa'nın kritik alanlarda teknolojik ilerlemesi ve sanayi alt yapısının güçlendirilmesi için hazırladığı 'Sivil Savunma ve Uzay Endüstrileri Arasındaki Sinerji Eylem Planı' başlılık çalışmasını yayımladı.

                    Buna göre, AB savunma, uzay, bulut, işlemci ve yapay zeka gibi kilit alanlarda inovasyona odaklanacak. Söz konusu alanlarda yatırımların etkinliğini ve verimliliğini artırmak için araştırma programları arasında uyum ve eşgüdüm sağlanacak.

                    Ekonomik ve teknolojik fayda sağlayacak savunma ve uzay alanındaki çalışmalar AB fonları ile desteklenecek. Sivil endüstri araştırmalarının savunma projelerine katkı sağlaması hedeflenecek.

                    Kritik teknolojilerin sistemli gelişimi için gelecekte ihtiyaç duyulabilecek gereksinimler belirlenecek. AB stratejik ihtiyaçlarında dışa bağımlılığı azaltmak, sınır ötesi iş birliğini teşvik etmek, standardizasyon sağlamak ve yeni değer zincirleri ortaya koymak üzere ana projeler başlatılacak.

                        Avrupa'nın sivil ve askeri açıdan insansız hava aracı yeteneklerini geliştirmek için gerekenler belirlenecek. Bu çerçevede, AB insansız hava aracı teknolojileri projesi yürürlüğe konacak.

                        İnsansız hava aracı alanındaki araştırmalar ve iş birliktelikleri AB fonları ile desteklenecek. Avrupa'daki sanayi ve savunma şirketleri arasında insansız hava aracı kapasitesini güçlendirecek iş birliktelikleri kurulacak.

                        Ayrıca, uydular kullanılarak yüksek hızda bağlantı sağlayacak AB uzay tabanlı küresel güvenli iletişim sistemi projesinin de hayata geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca AB uzay trafik yönetim sistemi projesi ile de uydular ve yörüngedeki atıklara ilişkin kurallar geliştirileceği belirtiliyor.
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                        Haberler Dünya AB'de İHA ve SİHA paniği! Türkiye'yi kıskandılar harekete geçtiler! SİHA ve İHA üretene milyarlık fon!