Junge Welt, "Her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş drone'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail, bunları tedariğe hazır değildi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve TAI-Anka ile Bayraktar drone'ları artık uluslar arası sektörün en gelişmiş ürünleri oldular. Türkiye, bugün ambargo koyanlara minnettar" diye yazdı.