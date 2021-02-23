Libya, Suriye ve son olarak da Dağlık Karabağ'da gidişatın seyrini belirleyen Türk SİHA'ları tüm ülkelerin gözünü Türkiye'ye çevirdi. Yerli ve milli gururumuz olan İHA ve SİHA'ları savunma sistemlerine katmak isteyen Avrupa ülkeleri adeta sıraya girdi.
Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa'nın kritik alanlarda teknolojik ilerlemesi ve sanayi alt yapısının güçlendirilmesi için "Sivil, Savunma ve Uzay Endüstrileri Arasındaki Sinerji Eylem Planı" başlıklı bir çalışma yayımladı.
Bu çalışmaya göre AB; savunma, uzay, bulut, işlemci ve yapay zeka gibi kilit alanlarda inovasyona odaklanacak. Kritik teknolojilerin sistemli gelişimi için gelecekte ihtiyaç duyulabilecek gereksinimler belirlenecek. Çalışma kapsamında İHA alanında da büyük bir atılım yapılması planlanıyor. İşte detaylar…