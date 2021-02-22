Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.02.2021 06:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.02.2021 06:44
    ABONE OL

    SON DAKİKA: lı uyuşturucu baronu 'ya şok: Karısı Emma Colonel Aispuro ABD'de tutuklandı

    Son dakika haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, (cüce) lakaplı lı uyuşturucu örgütünün elebaşı 'ın eşi Emma Colonel Aispuro'nun uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından dolayı tutuklandığını açıkladı.

    AA
    Uyuşturucu baronu El Chapo'ya şok! Tutuklandı

    ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, iki yıl önce düzenli bir şekilde El Chapo'nun duruşmalarına katılan Aispuro'nun bugün Virginia'daki Dulles Uluslararası Havalimanında tutuklandığı ve salı günü Washington'da hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

    Adalet Bakanlığı açıklamasında, Aispuro'nun ABD'ye eroin, kokain ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerini getirmekle suçlandığı kaydedildi.

    Zamanında Forbes Milyarderler Listesi'nde yer alan ve uzun zamandır aranan bir isim olan Guzman, 2001 yılında Meksika'daki bir hapishaneden çamaşır taşınan el arabasına saklanarak kaçmıştı.


        MEKSİKA ABD'YE İADE ETMİŞTİ
        Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

        Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo 17 Temmuz 2019'da ABD'nin New York eyaletinde görülen duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya SON DAKİKA: Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'ya şok: Karısı Emma Colonel Aispuro ABD'de tutuklandı