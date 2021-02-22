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    • Dünya
    • 22.02.2021 08:40
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    • 22.02.2021 08:40
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    Son dakika: 'dan flaş kararı! Durduruyor!

    'da hava yolu firmalarına, 'de kalkıştan kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapan model uçakların kullanımının durdurulması talep edildi.

    Japonya'dan flaş Boeing kararı

    Ulaştırma Bakanlığı, filolarında bulunduran ülkenin büyük hava yolu firmalarına bu uçakların işletimde tutulmasının duraksatılması talimatı verdi.

    Bu kapsamda filosunda 19 adet bulunduran All Nippon Airways (ANA) ile filosunda 13 adet bulunduran (JAL) firmalarının, 777 model yolcu uçakları gerekli bakımların yapılması için hangarda tutulacak.

    Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre ANA ve JAL, talimat sonrası, diğer model uçakların hizmetini sürdürdüğünü ve halihazırdaki seferlerin aksamayacağını bildirdi.

    MOTOR PARÇALARI EVLERİN BAHÇESİNE DÜŞMÜŞTÜ
    'de 20 Şubat'ta 'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan ait Boeing 777 tipi uçağı dakikalar içinde motorundan arızalanmıştı.

    Küçük çaplı kazada herhangi bir yaralanma hadisesi rapor edilmezken, uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınında bulunan evlerin bahçesine düşmüştü.

    ABD ulusla basınında bölge sakinlerinden yaralanan kimsenin bulunmadığı bilgisi paylaşılmıştı.

    (FAA) tarafından yapılan açıklamada, sağ motoru arızalandıktan sonra uçağın havalimanına güvenli bir şekilde geri döndüğü kaydedildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Japonya'dan flaş Boeing kararı! Durduruyor!