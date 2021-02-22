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    • 22.02.2021 15:08
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    SON DAKİKA: duyurdu: Büyükelçi BM konvoyuna saldırıda öldürüldü

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, 'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda büyükelçileri ile bir İtalyan askerin öldüğünü açıkladı.

    AA
    BM konvoyuna saldırı! Büyükelçi öldürüldü

    Dışişleri Bakanlığı, 'nde Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda bu ülkedeki İtalyan Büyükelçisi ile bir İtalyan askerin öldüğünü bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin ölümünü derin bir üzüntüyle doğrulamaktayız." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, saldırının, Büyükelçi Attanasio ve İtalyan jandarmasından bir askerin, BM'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde istikrar sağlama misyonu olan MONUSCO konvoyunda bir arabada seyahat ederken yaşandığı belirtildi.

    İtalyan basınında çıkan haberlerde de BM konvoyuna yönelik saldırıda, konvoydakilerin kaçırılmaya çalışıldığı bilgisi yer aldı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: İtalya duyurdu: Büyükelçi Luca Attanasio BM konvoyuna saldırıda öldürüldü