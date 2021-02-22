Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden biri konumunda olan ve şimdiye kadar 120 bin 580 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Savanta ComRes'te yapılan ankette, Kovid-19 salgınında halkın Başbakan Boris Johnson'a güvenmediği ortaya çıktı.