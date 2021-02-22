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    • Dünya
    • 22.02.2021 16:36
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    • 22.02.2021 16:37
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    SON DAKİKA: 'de koronavirüs anketi! Halk Başbakan 'a güvenmiyor

    Son dakika haberi: ’nin başkenti merkezli es adlı anket şirketi tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında, Başbakan 'ın ülkeyi üçüncü koronavirüs (Covid-19) karantinasından güvenle çıkarabileceğini diyenlerin oranı yüzde 24'te kaldı.

    DHA
    Boris Johnson'a şok! Sadece yüzde 24

    Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden biri konumunda olan ve şimdiye kadar 120 bin 580 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Savanta ComRes'te yapılan ankette, Kovid-19 salgınında halkın Başbakan Boris Johnson'a güvenmediği ortaya çıktı.

    SADECE YÜZDE 24 GÜVENİYOR
    Ankete katılanların sadece yüzde 24'ününün Başbakan Boris Johnson'ın İngiltere'yi üçüncü koronavirüs (Covid-19) karantinasından güvenle çıkarabileceğini düşündüğü ifade edildi. Yüzde 24'lük oranın yüzde 16'sının Johnson'a oldukça güvendiği, yüzde 8'inin ise tamamen güvendiği belirtildi.

    GÜVENSİZLERİN SAYISI FAZLA
    Ankete katılanların yüzde 17'si Başbakan Johnson'a 'pek güvenmiyorum' cevabını verirken; yüzde 14 ise 'hiç güvenmiyorum' yanıtını verdi. Öte yandan, ankete katılanların yüzde 31'i 'güvensizlik hissettiğini' ifade ederken; yüzde 37'si 'tepkisiz' oldukları, yüzde 8'in ise fikir belirtmediği açıklandı.

        MART'TA NORMALLEŞME BAŞLIYOR
        Öte yandan, İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, koronavirüs (Kovid-19) yasaklarının gevşetilmesi kapsamında okulların 8 Mart'ta açılacağını, 29 Mart itibarıyla iki aile ya da altı kişilik grupların dışarıda buluşabileceğini söylemişti.
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        Haberler Dünya SON DAKİKA: İngiltere'de koronavirüs anketi! Halk Başbakan Boris Johnson'a güvenmiyor