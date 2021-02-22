Simon, Facebook'un "demokratik sistemleri üzerinde güç kullanmak veya etkilemek gibi faaliyetlerde bulunmasına" müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Avustralya hükümetinin mevcut mali bütçede dijital reklamcılığa yaklaşık 42 milyon dolar ayırdığı ve bunun yaklaşık dörtte birinin de Facebook'ta kullanıldığı belirtiliyor.