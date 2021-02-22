ABD'nin Libya'da Hafter'i destekleyerek meşru hükümeti iki kez devirmeye çalıştığı ortaya çıktı

ABD'li Blackwater şirketinin kurucusu, eski deniz komandosu Erik Dean Prince ve Batılı özel güvenlik uzmanlarının Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri ve istihbarat desteği sağlayarak meşru hükümeti iki kez devirme planları ortaya çıktı.
Birleşmiş Milletler Libya Yaptırım Komitesi uzmanlarının perşembe günü Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği gizli rapora göre, Haziran 2019'da Hafter'e destek için saldırı helikopteri, insansız hava aracı, keşif uçağı, istihbarat desteği ve denizden destek ile son derece iyi finanse edilmiş bir operasyon planlandı.
GİZLİ RAPOR ELE GEÇİRİLDİ
New York Times'ın ele geçirdiği raporda, Opus (Project Opus) adı verilen operasyonda önemli üst düzey isimlerin kaçırılıp öldürülmesi planları yer aldı. Operasyonun plan aşaması, yönetimi ve finansmanı için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 3 şirket (Lancaster 6 DMCC, L-6 FZE ve Opus Capital Asset Limited FZE) kullanıldı. Bu üç şirket, Avustralyalı Christiaan Paul Durrant, İngiliz Amanda Kate Perry ve Güney Afrikalı Stephen John Lodge tarafından yönetildi. BM uzmanları, Erik Prince ile bu şirketleri ve yöneticileri olan Batılı 3 güvenlik uzmanını, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmekle suçladı.
BEYAZ SARAY'LA BİRDEN FAZLA GÖRÜŞME
İlk planda Hafter'e destek için kullanılacak askeri helikopterlerin Ürdün'den alınması tasarlandı. Raporda bu alım için Erik Prince'in iş ortağı olan Christiaan Durrant'in Ürdün'e gittiği, Amerikan yapımı Cobra helikopterleri satın almak istediği, bu satış için Amerikan Hükümeti'nin iznine ihtiyaç olması nedeniyle de Ürdünlü yetkililere "her yerden izin alındığını" söylediği ve ekibinin çalışmasının "en üst düzeyde onaylandığına" dair güvence verdiği kaydedildi. Fakat Ürdünlü yetkililer, plandan haberdar olunca helikopterlerin satışını 18 Haziran 2019'da askıya aldı.