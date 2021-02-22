ABD'nin Libya'da Hafter'i destekleyerek meşru hükümeti iki kez devirmeye çalıştığı ortaya çıktı

Libya'ya hava ve denizden askeri indirme, 25-26 Haziran 2019'da Amman, Ürdün ve Malta'dan tertip edildi ve paralı askerlerden oluşan bir ekip, daha önce operasyonun siber ayağını yürütmek için Bingazi'ye konuşlandırılan askeri uzmanlarca karşılandı. Bu arada satın alınan hava araçları da Libya'ya gönderildi. Fakat Hafter'in hava araçlarından ''memnuniyetsizliği'' ve ''ekibe tehditleri'' üzerine, operasyonu yöneten Güney Afrikalı Stephen John Lodge, 29 Haziran 2019'da 20 kişilik ekibini Libya'dan Malta'ya tahliye etme kararı aldı ve operasyon iptal edildi. Ekip, Akdeniz'deki 40 saatlik bir tekne yolculuğu ile Malta'ya ulaştı. Arkalarında çok sayıda evrak bırakan bu ekip, en sonunda BM uzmanlarını Opus operasyonuna götürdü.

Raporda yer alan ve Hafter'e gösterildiği belirtilen bir PowerPoint sunumu, aralarında Trablus'ta önemli bir komutan olan Abdulrauf Kara ve İrlanda pasaportuna sahip diğer iki Libyalı komutanın bulunduğu suikast planını içeriyordu. Raporda detaylandırılan bir dizi sözleşme ise Prince'in üç uçağı kısa sürede Libya'ya nasıl taşıdığını ortaya çıkardı.

2. OPERASYON VE BAE'NİN ROLÜ

İlk anlaşmazlığın ardından Opus operasyonunda görevli olan paralı askerler, ikinci kez Nisan ve Mayıs 2020'de önemli hedefleri yok etmek üzere Libya'ya konuşlandırıldı ve bu sefer BAE tarafından sağlanan askeri teçhizat kullanılması planlandı. Ancak bu operasyon da kullanılacak hava araçlarının Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin hava savunma sistemlerine karşı savunmasız kalacağı gerekçesiyle iptal edildi. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin hava savunma kabiliyetlerini geliştirmesinde Türkiye'nin etkili olduğu kaydedildi.