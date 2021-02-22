ABD'nin, Hamaney'in "gerekirse yüzde 60'a kadar uranyum zenginleştirebiliriz" şeklindeki açıklamasına tepkisi sorulan Price, "İran'ın JCPOA nükleer anlaşma koşullarından uzaklaşacak adımlarından endişeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

ERBİL'DEKİ ROKETLİ SALDIRININ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Bölgedeki "vekalet" (proxy) unsurlarını kullanarak yaptığı eylemlerden dolayı İran'ı her zaman sorumlu tutacaklarını ifade eden Price, Erbil'deki son roket saldırılarına ilişkin, "Saldırılardan dolayı öfkeliyiz ancak faillerin kimler olduğuna yönelik soruşturmamız henüz tamamlanmadı. Daha önce de belirttiğimiz gibi (İran'ın) vekil unsurlarının Amerikalıları hedef alan saldırılarından İran'ı sorumlu tutacağız." dedi.

Bakanlık Sözcüsü, saldırıların İran'ı işaret edip etmediğine ilişkin ısrarlı sorulara rağmen İran'ı doğrudan hedef gösterecek ifadeler kullanmaktan kaçındı.

MYANMAR'DA SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLMESİNE KINAMA

Sözcü Price, bir soru üzerine, Myanmar'da yaşanan şiddet olaylarını endişeyle takip ettiklerini söyledi.