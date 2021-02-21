Libya basınında yer alan haberlerde, Başağa'nın bulunduğu konvoyun Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde silahlı saldırıya uğradığı ve Bakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ

Olayda Başağa'nın bir korumasının yaralandığı, saldırganlardan ise birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı kaydedildi.

Öte yandan Canzur bölgesi sakinlerinden alınan bilgiler, bölgede yoğun silah seslerinin duyulduğunu doğruladı.