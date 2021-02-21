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    • 21.02.2021 18:02
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    Son dakika: UMH 'ya ! Saldırganlardan biri öldürüldü

    Gelen son dakika haberine göre, 'nın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Fethi Başağa'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

    AA
    Libya'da Fethi Başağa'ya suikast girişimi

    Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyunun başkent Trablus'ta silahlı saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

    BAŞAĞA'NIN DURUMU İYİ

    Libya basınında yer alan haberlerde, Başağa'nın bulunduğu konvoyun Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde silahlı saldırıya uğradığı ve Bakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Olayda Başağa'nın bir korumasının yaralandığı, saldırganlardan ise birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı kaydedildi.

    Öte yandan Canzur bölgesi sakinlerinden alınan bilgiler, bölgede yoğun silah seslerinin duyulduğunu doğruladı.

    Bakan Başağa'nın konutu, Canzur'da Trablus sahil kesiminde bulunuyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Libya UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast girişimi! Saldırganlardan biri öldürüldü