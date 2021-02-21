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    • Dünya
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    • 21.02.2021 08:56
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    'de önceki gün düşen askeri uçakta bir Japon subayın hayatını kaybettiği belirtildi

    'nin güneydoğusundaki eyaletindeki bir havalimanı yakınlarında önceki gün askeri uçağın düşmesi sonucu, ne () ait bir subayın öldüğü bildirildi.

    AA
    Askeri uçak düştü! 1 subay hayatını kaybetti

    'nin güneydoğusundaki eyaletindeki bir havalimanı yakınlarında önceki gün askeri uçağın düşmesi sonucu, ne () ait bir subayın öldüğü bildirildi.

    Kyodo ajansının kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ne ait T-38 model uçağın düştüğü kazada 20'li yaşlarda bir ASDF subayı hayatını kaybetti.

    Haberde, ilk kez ABD'de eğitim gören ASDF üyelerinden bir subayın öldüğü kaydedildi.

    Japon subayın, eyaletindeki 'ndeki eğitim taburundan olduğu bildirildi.

    Kazadan hayatını kaybeden diğer kişinin ABD Hava Kuvvetleri eğitmeni olduğu ifade edildi.

    Savunma Bakanlığına göre 'deki e ait askeri uçak, önceki gün yerel saatle 17.00 sularında Alabama'daki bir havalimanının 3 kilometre yakınına düşmüştü.

    Kaza nedeni henüz açıklanmadı.

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