



EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM CALİFORNİA'DA

"Worldometers" internet sitesine göre, California 3 milyon 504 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 591 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 856 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 48 bin 679 ölümle California birinci sırada bulunuyor.