Rus basınına konuşan Miheyev, Türkiye ile ek S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilip verilmediğine ilişkin soru karşısında, "S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilmesi gibi bir durum yok " açıklamasını yaptı.
Türkiye, Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın almıştı.
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'ye ek S-400 sevkiyatı konusundaki görüşmelerde ileri bir safhada olduklarını, ancak henüz anlaşma imzalamadıklarını belirtmişti.