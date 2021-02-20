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    • 20.02.2021 18:32
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    ve , Alim için taziye mesajı yayımladı

    , Yurtdışındaki li Alimler Heyeti ve dün vefat eden 'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı. Zuhri açıklamasında, "Saraç, önde gelen hadis alimlerindendi. Filistin'in tek bir karış toprağından vazgeçilmesinin caiz olmadığı yönünde fetva vermiştir." vurgusunda bulundu.

    Filistin'den Alim Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

    Filistin Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İslam ve Arap toplumlarına özellikle Türk halkına büyük alim Muhammed Saraç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, Saraç'ın ümmetin ve Türk milletinin önde gelen alimlerinden olduğu, hayatını İslam'a, Müslümanlara ve Filistin davasına hizmet için sarf ettiği vurgulandı.

    YURTDIŞINDAKİ FİLİSTİNLİ ALİMLER HEYETİ

    Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyetinin, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, Saraç'ın İslam'a ve başta Filistin davası olmak üzere Müslümanların davalarına hizmet odaklı bir yaşam geçirdiği belirtildi.

    Mesajda, "İslam ümmetine, Türk halkına, Saraç'ın ailesine, talebelerine ve sevenlerine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    HAMAS'TAN FİLİSTİN DAVASI VURGUSU

        Filistin'deki Hamas Hareketi Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de Saraç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın büyük alim Muhammed Emin Saraç'ın vefatı dolayısıyla Türkiye'ye ve Türk halkına başsağlığı dilediğini belirtti.

        Zuhri, "Saraç, önde gelen hadis alimlerindendi. Filistin'in tek bir karış toprağından vazgeçilmesinin caiz olmadığı yönünde fetva vermiştir. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.

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