Açıklamada, Saraç'ın ümmetin ve Türk milletinin önde gelen alimlerinden olduğu, hayatını İslam'a, Müslümanlara ve Filistin davasına hizmet için sarf ettiği vurgulandı.

YURTDIŞINDAKİ FİLİSTİNLİ ALİMLER HEYETİ