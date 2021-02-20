Filistin Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İslam ve Arap toplumlarına özellikle Türk halkına büyük alim Muhammed Saraç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Saraç'ın ümmetin ve Türk milletinin önde gelen alimlerinden olduğu, hayatını İslam'a, Müslümanlara ve Filistin davasına hizmet için sarf ettiği vurgulandı.
YURTDIŞINDAKİ FİLİSTİNLİ ALİMLER HEYETİ
Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyetinin, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, Saraç'ın İslam'a ve başta Filistin davası olmak üzere Müslümanların davalarına hizmet odaklı bir yaşam geçirdiği belirtildi.
Mesajda, "İslam ümmetine, Türk halkına, Saraç'ın ailesine, talebelerine ve sevenlerine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
HAMAS'TAN FİLİSTİN DAVASI VURGUSU