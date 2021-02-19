

Hatırlarsanız daha önce de yazdım; Biden görevi devralmadan ABD derin devleti, o devletin nasıl bir yol haritası izleyeceğini anlatan gayri nizami harp tekniklerini yenilediğini açıkladı.



O metinde aynen şöyle deniyor

"Bakanlık tam da bu rekabet ortamında yenilikler yapmak zorundadır. Geleneksel muharebe gücümüzü yaratıcı bir şekilde proaktif, dinamik ve alışılmışın dışında gayri nizami harp yaklaşımları ile birleştirmeliyiz."

Raporda ülke ismi yok ama yakın tarihimizden biliyoruz; ABD'nin 60'lardan itibaren darbe dahil bu ülkede gayri nizami harp yöntemiyle yapmadığı şey kalmadı. Son dönemde de zaten Türkiye'yi dizayn etmek için toplumsal kalkışmadan yolsuzluk operasyonlarına, FETÖ darbesinden PKK ve DEAŞ'lı vekâlet savaşlarına kadar her şeyi denedi. Hepsinde ABD izi vardı.