Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün "Biden ve gayri nizami harp hazırlığı" adlı köşe yazısı şöyle:
Irak ve Suriye'deki terör eksenli hareketlenmelere, hatta Rusya'daki siyasi çalkantıya bakılırsa, ABD Başkanı Biden'ın ekibi sahaya inmiş durumda.
Türkiye açısından bunun işaretlerini eski CENTCOM Komutanı Lloyd Austin'in Savunma Bakanı, eski Suriye Temsilcisi Brett McGurk'ün de Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü olmasıyla gördük.
Bu iki isim de DEAŞ aparatını kullanarak PKK-YPG terörünün önünü açan siyasetin kararlı uygulayıcılarıydı. Planın asıl sahibi ise ABD derin devleti. Şimdi o devletin başında "demokrat" Biden var. Türkiye'de ve dünyada birileri Biden'ın "demokrasi"ye ve devletler arasında "kurumsal ilişki"ye ağırlık vereceğini bekleyedursun, onlar birçok yerde vekâlet savaşçılarını ve psikolojik harp unsurlarını harekete geçirdi bile...
Hatırlarsanız daha önce de yazdım; Biden görevi devralmadan ABD derin devleti, o devletin nasıl bir yol haritası izleyeceğini anlatan gayri nizami harp tekniklerini yenilediğini açıkladı.
O metinde aynen şöyle deniyor
"Bakanlık tam da bu rekabet ortamında yenilikler yapmak zorundadır. Geleneksel muharebe gücümüzü yaratıcı bir şekilde proaktif, dinamik ve alışılmışın dışında gayri nizami harp yaklaşımları ile birleştirmeliyiz."
Raporda ülke ismi yok ama yakın tarihimizden biliyoruz; ABD'nin 60'lardan itibaren darbe dahil bu ülkede gayri nizami harp yöntemiyle yapmadığı şey kalmadı. Son dönemde de zaten Türkiye'yi dizayn etmek için toplumsal kalkışmadan yolsuzluk operasyonlarına, FETÖ darbesinden PKK ve DEAŞ'lı vekâlet savaşlarına kadar her şeyi denedi. Hepsinde ABD izi vardı.