ABD'nin siyasi ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen eski başkanı Donald Trump ve eşi Melania, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'dan birlikte ayrıldıktan sonra ilk kez Mar-a-Lago tatil beldesindeki bir restoranda görüntülendi.
AYRI AYRI POZ VERDİLER
Melania Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde iki gönderi paylaşmış ve iki gönderide de eşi Trump'tan bahsetmemişti.
Ünlü çift, Florida'daki Mar-a-Lago tatil beldesinde aile dostları tarafından verilen yemekte ayrı ayrı poz verdi.