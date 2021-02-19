ANTİKOR TESTİ İLE SÜRÜNTÜ TESTİ FARKLARI NELERDİR?

Antikor testi de koronavirüs ile oldukça gündeme gelen bir diğer test türü olarak bilinmektedir. Antikor testi aynı zamanda ''Seroloji testi" olarak da bilinmektedir. Antikor testi az belirti göstererek enfeksiyonu atlatan kişilerin tespiti açısından önemli bir testtir. Aynı zamanda hiç bir belirti göstermeyen kişilerde de enfeksiyonun tespiti açısından yapılan bir test olarak bilinmektedir. Antikor testi iki farklı şekilde de yapılabilmektedir. Antikor testinin sürüntü testi ile bazı farklılıkları da bulunmaktadır.