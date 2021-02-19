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    • 19.02.2021 11:16
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    • 19.02.2021 11:22
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    Bitmiyor! Koronavirüsün yeni bir mutasyonu daha çıktı! Bu kez nde çıkmıyor! testi nedir?

    İlk olarak ’in kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüsün her gün yeni bir mutasyonu ortaya çıkıyor. Gelen son dakika haberine göre, 'da, yeni tip Corona virüsün (Covid-19), Polimeraz zincir reaksiyonu () testlerinde görülmeme ihtimali olan yeni bir mutasyonunun keşfedildiği bildirildi.

    Finlandiya kamu yayın kurumu YLE'nin haberine göre, Helsinki'de Vita Laboratuvarları Covid-19'un daha önce rastlanmayan, "benzersiz" bir mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.



    "Fin-796H" adı verilen mutasyona uğramış Covid-19 tipinin, daha önce İngiltere'de ve Güney Afrika'da görülen mutasyonlarla bazı özellikleri paylaştığı fakat tamamıyla yeni bir genetik kombinasyona sahip olduğu belirtildi.

    Finlandiyalı bilim insanları, benzersiz yapıdaki virüsün, boğaz ve burun sürüntülerinde Covid-19 RNA'sına özgü genetik sekansları arayan PCR testlerinden gizlenebileceği uyarısında bulundu.



        Henüz daha bulaşıcı veya bağışıklığa daha dirençli olup olmadığı bilinmeyen yeni mutasyonun, Covid-19 vaka sayısının görece düşük olduğu Finlandiya'ya yurt dışından geldiği sanılıyor.



        Finlandiya'da bugüne kadar İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19 mutasyonu 422 vakada, Güney Afrika mutasyonu 22 vakada, Brezilya mutasyonu ise 1 vakada görüldü.

        Ülkede toplam 52 bin 209 vaka görülürken, virüs nedeniyle 725 kişi hayatını kaybetti.

        SÜRÜNTÜ TESTİ (PCR) NEDİR, NASIL YAPILIR?
        Sürüntü testi, burundan ve boğazdan ince ve uzun bir çubuk yardımı ile sürüntü örnekleri alınması işlemine verilen isimdir. Sürüntü testi tanı amaçlı olarak yapılan bir testtir. PCR testi (Polymerase Chain Reaction) olarak bilinen testin kısaltılmış ismi olarak bilinmektedir. Sürüntü testinin uygulanması işlemi ise son derece kolay bir şekilde yapılmaktadır.

            ● PCR testi yapılırken hem burundan hem de boğazdan uzun ve ince çubuklar yardımı ile sürüntü örneği alınmaktadır.
            ● Sürüntü testinin yanı sıra öksürünce çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir.
            ● Sürüntü testinin sonuçları oldukça kısa bir zaman içerisinde alınabilmektedir. Aynı zamanda kan alma işlemi olmadan ağrısız bir şekilde yapılmakta olan bir testtir.

            ANTİKOR TESTİ İLE SÜRÜNTÜ TESTİ FARKLARI NELERDİR?
            Antikor testi de koronavirüs ile oldukça gündeme gelen bir diğer test türü olarak bilinmektedir. Antikor testi aynı zamanda ''Seroloji testi" olarak da bilinmektedir. Antikor testi az belirti göstererek enfeksiyonu atlatan kişilerin tespiti açısından önemli bir testtir. Aynı zamanda hiç bir belirti göstermeyen kişilerde de enfeksiyonun tespiti açısından yapılan bir test olarak bilinmektedir. Antikor testi iki farklı şekilde de yapılabilmektedir. Antikor testinin sürüntü testi ile bazı farklılıkları da bulunmaktadır.

            ● Covid-19 testi yapılacağı zaman tercih edilen test yöntemlerinden birisi sürüntü testi bir diğeri de antikor testidir.
            ● PCR testi, antikor testine göre daha güvenilir bir yöntem olarak bilinmektedir.
            ● Antikor testi kan örnekleri alınarak yapılan bir test türüdür. Ancak sürüntü testi sadece burundan ve boğazdan alınan sürüntü örnekleri ile yapılan bir testtir.
            ● Antikor testinin sonuçlanması daha uzun sürerken, sürüntü testi daha kısa bir süre içerisinde sonuç vermektedir.
            ● Antikor testi yapılırken kan alınarak ve bağışıklık değerleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Sürüntü testi yapılırken ise kan alınmamaktadır.

                DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
                Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 110 milyon 625 bini, hayatını kaybedenler 2 milyon 445 bini, iyileşenler 85 milyon 474 bini geçti.

                ABD'de ortalama yaşam süresi Kovid-19 nedeniyle 1 yıl kısaldı

                Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 460 bini, Hindistan'da 10 milyon 962 bini, Brezilya'da 9 milyon 979 bini ve Rusya'da 4 milyon 125 bini aştı.

                New York Eyaleti Meclis Üyesi Ron Kim, eyalet bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerinin gizlenmesi ile ilgili eleştirdiği Vali Andrew Cuomo'nun kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

                ABD Genelkurmay Başkanlığı Harekat Dairesi Direktör Yardımcısı Tümgeneral Jeff Taliaferro da ABD ordusunda Kovid-19 aşısına gönüllü olanların oranının üçte iki civarında olduğunu açıkladı.

                ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Kovid-19 nedeniyle ülke halkının ortalama yaşam süresi 1 yıl kısaldı.

                Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te Benjamin Pavard'ın Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.

                İNGİLTERE'DE KOVİD-19 AŞISININ İLK DOZUNU YAPTIRANLAR 16 MİLYONU AŞTI

                İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 16 milyon 423 bin 82'ye ulaştı.

                Hırvatistan'da İngiltere varyantı Kovid-19 tespit edildiği açıklandı.

                    İRAN, MUTASYONLU VİRÜSÜN YAYILMASI NEDENİYLE IRAK'A AÇILAN İKİ SINIR KAPISINI 20 ŞUBAT'TAN İTİBAREN KAPATACAK

                    İran, hızlı vaka artışı ve mutasyonlu virüsün yayılması üzerine ülkenin güneybatısında yer alan Huzistan eyaletindeki Irak'a açılan iki sınır kapısını 20 Şubat itibarıyla bir hafta kapatma kararı aldı.

                    İran Sağlık Bakan Yardımcısı ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, Çin'in Sinopharm şirketinden 250 bin doz Kovid-19 aşısı aldıklarını açıkladı.

                    Mısır'daki Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan), 45 gün gözaltında tutulan 70 yaşındaki eski Ayn eş-Şems Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedik Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Kamil'in Kovid-19 nedeniyle Kahire'deki bir devlet hastanesinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

                    Japonya'da Kovid-19 önlemlerine rağmen gece Tokyo'da dolaştığı ortaya çıkan iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Şirasuka Takaki, partisinden istifa etti.

                    MEKSİKA VE SIRBİSTAN'DA 1 MİLYONU AŞKIN KİŞİ KOVİD-19 AŞISI OLDU

                    Meksika ve Sırbistan'da 1 milyonu aşkın kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığı bildirildi.

                    Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımını onayladı.

                    Karadağ ve Nepal, Çin'in Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi.

                    Senegal, Çin'den sipariş ettiği 200 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı.

                    KKTC'DE BASIN MENSUPLARINA KOVİD-19 AŞISI YAPILDI
                    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kovid-19'a karşı risk grubunda bulunan basın mensuplarına, Türkiye'den gönderilen Sinovac aşısının ilk dozu yapıldı.

                    Zimbabve'de Kovid-19'a karşı ilk aşı, Sağlık Bakanı ve Devlet Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga'ya yapıldı.

                    Sierra Leone, Kovid-19 tedbirleri kapsamında komşu ülke Gine ile kapattığı kara sınır kapılarını yeniden açtı.
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                    Haberler Dünya Bitmiyor! Koronavirüsün yeni bir mutasyonu daha çıktı! Bu kez PCR testinde çıkmıyor! PCR testi nedir?