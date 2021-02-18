Gara operasyonunun ardından bütün dikkatlerin çevrildiği Sincar'da askerî hareketlilik olağanüstü arttı. PKK terör örgütü ve Haşdi Şabi milisleri bölgede var olan güçlerini takviye ederken bir hamle de Irak ordusundan geldi. Türkiye, yaşanan son olayların ardından Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye Sincar'ın terörden arındırılması ile ilgili kararlılığını bir kez daha iletti. Başkan Erdoğan'ın mesajı sonrası kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılık mesajı sonrası kurmayları ile özel bir görüşme gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, 8 bin 400 kişilik takviye gücün Sincar bölgesinde konuşlanması için karar aldı.