Gara operasyonunun ardından bütün dikkatlerin çevrildiği Sincar'da askerî hareketlilik olağanüstü arttı. PKK terör örgütü ve Haşdi Şabi milisleri bölgede var olan güçlerini takviye ederken bir hamle de Irak ordusundan geldi. Türkiye, yaşanan son olayların ardından Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye Sincar'ın terörden arındırılması ile ilgili kararlılığını bir kez daha iletti. Başkan Erdoğan'ın mesajı sonrası kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılık mesajı sonrası kurmayları ile özel bir görüşme gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, 8 bin 400 kişilik takviye gücün Sincar bölgesinde konuşlanması için karar aldı.
15. KOLORDU SINIRA YERLEŞTİ
Bağdat hükûmetinin aldığı karara binaen 8 bin kişilik 15. Kolordu askeri, Sincar'ın kuzeyine yerleştirildi. Türkiye-Irak-Suriye sınırına konuşlanan kolordu bünyesinde 5 tank, zırhlı araçlar ve 15 top bulunuyor. Bu birliklere 20. Kolordu bünyesindeki 400 özel kuvvet mensubu da destek veriyor. Musul'a bağlı Sincar bölgesi ve çevresinde konuşlandırılan 15. Kolordu askerlerine Türkiye'nin başlatacağı askerî operasyon durumunda Bağdat'tan gelecek emri bekleme talimatı verildi.
Türkiye gazetesinin Iraklı güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre Sincar'a yerleştirilen Irak Federal Ordusu askerlerine "Haşdi Şabi'nin Sincar'daki faaliyetlerini de yakından izleyin'' denildi.
Irak ordusundan önce İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı 8 bin militan bölgeye gönderilmişti. DEAŞ'a karşı sivil milis yapılanma olarak Irak'ta Şii milis yapılanma olarak kurulan Haşdi Şabi yöneticileri Türkiye aleyhinde birçok açıklama yaptı ve Türk ordusuna muhtemel bir Sincar operasyonunda karşı koyacakları beyanında bulundu.