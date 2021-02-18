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    • Dünya
    • 18.02.2021 17:58
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    • 18.02.2021 18:19
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    AP önünde, alımlarının adaletsiz olduğunu öne süren aktivist, canlı yarasa yemek isterken gözaltına alındı

    ’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımlarının adaletsizliğe yol açtığı gerekçesiyle önünde canlı yarasa yiyerek protesto etmek isteyen gözaltına alındı. Davidçenko, "Şirketlerin açgözlülüğüne karşı da bağışıklık kazanmak istiyorum" sözlerini kullandı.

    AA
    AP önünde, canlı yarasa yemek isterken...

    Düşük gelirli ülkelerin aşıya erişiminin uzun süre mümkün olmayacağını vurgulamak isteyen Rus aktivist ve performans sanatçısı Petr Davidçenko, "canlı yarasa yiyerek" eylem düzenlemek için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunun ana girişine geldi.

    EYLEM YAPMASINA İZİN VERİLMEDİ

    Tek kişilik eylem nedeniyle çok sayıda güvenlik görevlisi bina çevresinde önlem aldı. Polis, alnına yeni tip koronavirüse karşı aşı üreten ilaç firması Pfizer'in adını dövmeyle yazdıran Davidçenko'yu eylem yapmasına izin vermeden binanın girişinde gözaltına aldı.

    "BÜYÜK İLAÇ FİRMALARI LOBİ İÇİN MİLYONLARCA DOLAR HARCADI" İDDİASI

    Davidçenko, protesto eylemi hakkındaki basın duyurusunda, büyük ilaç firmalarının Kovid-19 salgını sırasında Avrupa Parlamentosunda lobi faaliyetleri için milyonlarca dolar harcadığını savundu.

    Duyurusunda AB'nin milyarlarca doz aşı alması nedeniyle düşük gelirli birçok ülkenin çok uzun yıllar aşıyı edinemeyeceğine dikkati çeken bir rapora atıf yapan Davidçenko, kendi aşısını geliştirmeyi amaçladığını, bunu yaptığında aşısını ücretsiz dağıtacağını belirtti.

    "KOVİD-19'UN KAYNAĞI HALİNE GELEN BİR HAYVANIN KANINI VÜCUDUMA ALARAK..."

        Davidçenko, "Kovid-19'un kaynağı haline gelen bir hayvanın kanını vücuduma alarak hastalığa karşı kendi aşımı geliştirmeyi hedefliyorum. Böylece sadece hastalığa karşı değil, şirketlerin açgözlülüğüne karşı da bağışıklık kazanmak istiyorum." ifadesini kullandı.

        Duyuruda Rus aktivist ve sanatçının daha önce de benzer eylemler yaptığı, "israf ekonomisini protesto için" iki yıl boyunca sadece meyve-sebze ve yollarda araçların çarpması sonucu ölen hayvanların etini yiyerek yaşadığı belirtildi.

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        Haberler Dünya AP önünde, koronavirüs aşısı alımlarının adaletsiz olduğunu öne süren aktivist, canlı yarasa yemek isterken gözaltına alındı