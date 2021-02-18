Koronavirüs salgının da en fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ABD'nin başı şimdi de hava koşullarıyla dertte.
ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), ABD Başkanı Joe Biden'ın Oklahoma eyaletinde kış fırtınası ve olumsuz hava şartları nedeniyle acil durum ilan ettiğini açıkladı.
"ŞİDDETLİ BİR KIŞ FIRTINASI..."
FEMA'dan yapılan açıklamada, "Başkan Joseph Biden, Oklahoma Eyaleti'nde bir acil durum olduğunu açıkladı ve 8 Şubat 2021'de başlayan ve devam eden şiddetli bir kış fırtınasından kaynaklanan acil durumlar nedeniyle müdahale çabalarını desteklemek için federal yardım emri verdi" ifadelerine yer verildi.