Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.02.2021 20:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2021 20:22
    ABONE OL

    'nin eyaletinde hava şartları nedeniyle ‘acil durum’ ilan etti!

    Son dakika haberi... salgının da en fazla vaka ve can kaybının görüldüğü 'nin başı şimdi de hava koşullarıyla dertte. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), ABD Başkanı ’ın eyaletinde kış fırtınası ve olumsuz hava şartları nedeniyle acil durum ilan ettiğini açıkladı. Öte yandan   eyaletinde ise, kar fırtınası nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi elektrik kesintileri ile mücadele ediyor.

    ABD acil durum ilan etti

    Koronavirüs salgının da en fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ABD'nin başı şimdi de hava koşullarıyla dertte.

    ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), ABD Başkanı Joe Biden'ın Oklahoma eyaletinde kış fırtınası ve olumsuz hava şartları nedeniyle acil durum ilan ettiğini açıkladı.

    "ŞİDDETLİ BİR KIŞ FIRTINASI..."
    FEMA'dan yapılan açıklamada, "Başkan Joseph Biden, Oklahoma Eyaleti'nde bir acil durum olduğunu açıkladı ve 8 Şubat 2021'de başlayan ve devam eden şiddetli bir kış fırtınasından kaynaklanan acil durumlar nedeniyle müdahale çabalarını desteklemek için federal yardım emri verdi" ifadelerine yer verildi.

        ÜLKEDE 2 BİN FARKLI SICAKLIK REKORU KIRILDI
        Amerikan medyasının meteoroloji birimine dayandırdığı verilerine göre, yalnızca geçen hafta 2 bin farklı sıcaklık rekoru kırıldı. Öte yandan, Dallas-Fort Worth'te 1903 yılından bu yana en soğuk gün yaşandı, sıcaklık eksi 17 dereceye kadar düştü.

        ABD medyası, toplam 105 milyon Amerikalı ağır kış şartları altında yaşadığını belirterek, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin ülkenin yüzde 75'inin kar altında olduğunu açıkladığını aktardı. Teksas eyaletinde ise, kar fırtınası nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi elektrik kesintileri ile mücadele ediyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya ABD'nin Oklahoma eyaletinde hava şartları nedeniyle ‘acil durum’ ilan etti!