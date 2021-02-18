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    • 19.02.2021 00:27
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    'de kriz! 'ın bir kısmı kesintisiyle bir kısmı da yüksek elektrik larıyla boğuşuyor

    Son dakika haberi... salgınında en fazla can kaybının görüldüğü 'nin başı şimdi de hava koşullarıyla dertte. Soğuk hava ve yağışlar sebebiyle hayatın durma noktasına geldiği 'ta su ve tüp kuyrukları oluşurken bir yandan da enerji sıkıntısı yaşanıyor. Milyonlarca kişi kesintisiyle mücadele ederken, elektriği olanların da yüksek larla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Teksas elektrik alamıyor!

    Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının görüldüğü ABD'nin başı şimdi de hava koşullarıyla dertte.

    Şimdiye kadar en az 38 kişinin soğuk nedeniyle yaşanan kaza ve yangınlarda ölürken su ve tüp kuyrukları oluştu.

    BİR YANDA ELEKTRİK YOK DİĞER YANDA YÜKSEK FATURA
    Enerji sıkıntısı yaşanırken petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Eyalettte milyonlarca insan elektriksiz kalırken elektiriği olanlarında yüksek faturalar ödediği öğrenildi.

    BİNLERCE DOLAR FATURA
    Dailybeast'te yer alan haberde, ev ve iş yeri sahiplerinin, son bir haftadır eyalette etkili olan dondurucu soğuklar sebebiyle elektrik faturalarının binlerce dolar artmasından şikayetçi olduğu kaydedildi.

        2 BİN 869 DOLAR ELEKTRİK FATURASI GELDİ
        Dallas'ta güzellik salonu işleten Akilah Scot-Amos, geçen yıl bu dönemde 34 dolar elektrik faturası ödediği halde bu ay elektrik dağıtım şirketi Griddy'den gelen faturanın 2 bin 869 dolar olduğunu aktardı.

        Scot-Amos, "Faturaya baktım, ısı seviyesini düşük tutmama rağmen, bir günde 450 dolarlık elektrik yakmışım, şok oldum. Bununla bütün mahalleyi ısıtırsın." ifadesini kullandı.

        "GEÇEN AY 387, BU AY 8 BİN 162 DOLAR ELEKTRİK FATURASI"
        Diğer bir Griddy abonesi Royce Pierce de son bir haftadaki elektrik fiyatlarındaki artıştan dolayı şubat ayı için kendisine toplam 8 bin 162 dolar elektrik faturası geldiğini belirterek, "Dubleks evim için geçen ay 387 dolar fatura ödedim. Bu ayki rakam ise akılalmaz bir şey." diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

        ELEKTRİK FİYATI 9 BİN DOLARA ÇIKMIŞTI
        Teksas'ta elektrik üretiminde yaşanan kesinti dondurucu soğuklarda yüksek talep ile birleşince, eyaletteki elektrik akışını yöneten Texas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT) spot elektrik megavat saat fiyatı, kar fırtınası öncesi 50 dolarken 15 Şubat'ta 9 bin doların üzerini görmüştü.

        Uzmanlar, Dallas'taki Teksas Tıp Merkezi acil servisine son iki günde 100'den fazla kişinin karbonmonoksit zehirlenmesiyle geldiğine dikkat çekerek, aşırı elektrik fiyatları nedeniyle insanların, araçların içinde veya evlerindeki mangal malzemeleriyle ısınmaya yönelebileceği, bunun karbonmonoksit zehirlenmesi veya yangınları artırabileceği endişesini dile getiriyor.

        ABD'nin iç ve güney eyaletlerinde hayatı durma noktasına getiren şiddetli kutup soğukları nedeniyle 11 Şubat'tan bu yana en az 38 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

        TÜP VE SU KUYRUĞU
        Teksas'ta market ve mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Teksas'ın Houston şehrinde halkın, tüp ve su kuyruğuna girdiği görüldü.

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