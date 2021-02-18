2 BİN 869 DOLAR ELEKTRİK FATURASI GELDİ

Dallas'ta güzellik salonu işleten Akilah Scot-Amos, geçen yıl bu dönemde 34 dolar elektrik faturası ödediği halde bu ay elektrik dağıtım şirketi Griddy'den gelen faturanın 2 bin 869 dolar olduğunu aktardı.

Scot-Amos, "Faturaya baktım, ısı seviyesini düşük tutmama rağmen, bir günde 450 dolarlık elektrik yakmışım, şok oldum. Bununla bütün mahalleyi ısıtırsın." ifadesini kullandı.

"GEÇEN AY 387, BU AY 8 BİN 162 DOLAR ELEKTRİK FATURASI"

Diğer bir Griddy abonesi Royce Pierce de son bir haftadaki elektrik fiyatlarındaki artıştan dolayı şubat ayı için kendisine toplam 8 bin 162 dolar elektrik faturası geldiğini belirterek, "Dubleks evim için geçen ay 387 dolar fatura ödedim. Bu ayki rakam ise akılalmaz bir şey." diyerek şaşkınlığını dile getirdi.