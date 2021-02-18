Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının görüldüğü ABD'nin başı şimdi de hava koşullarıyla dertte.
Şimdiye kadar en az 38 kişinin soğuk nedeniyle yaşanan kaza ve yangınlarda ölürken su ve tüp kuyrukları oluştu.
BİR YANDA ELEKTRİK YOK DİĞER YANDA YÜKSEK FATURA
Enerji sıkıntısı yaşanırken petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Eyalettte milyonlarca insan elektriksiz kalırken elektiriği olanlarında yüksek faturalar ödediği öğrenildi.
BİNLERCE DOLAR FATURA
Dailybeast'te yer alan haberde, ev ve iş yeri sahiplerinin, son bir haftadır eyalette etkili olan dondurucu soğuklar sebebiyle elektrik faturalarının binlerce dolar artmasından şikayetçi olduğu kaydedildi.