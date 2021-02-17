Türkiye'nin ürettiği İHA/SİHA'ların dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalarda başarılı olması, gözlerin Türk savunma sanayine çevrilmesine neden oldu. Birçok ülke bu SİHA'ları almak için harekete geçerken, Azerbaycan gibi Ukrayna gibi ülkeler ise, bu silah sistemini envanterine katarak aktif olarak kullanmaya başladı.
RUSYA SİHA'LARI UKRAYNA'NIN ALMASINDAN ENDİŞELİ
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ülkesinin en köklü gazetelerinden Komsomolskaya Pravda'ya uzun bir mülakat verdi.
Ankara ile Moskova arasında son zamanlarda artan ve gelişen ilişkileri değerlendiren Yerhov, gazetenin Dmitry Kozurov adlı muhabirinin Türk SİHA'ları ile ilgili sorusuna çarpıcı bir cevap verdi.