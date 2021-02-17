Türkiye'nin ürettiği İHA/SİHA'ların dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalarda başarılı olması, gözlerin Türk savunma sanayine çevrilmesine neden oldu. Birçok ülke bu SİHA'ları almak için harekete geçerken, Azerbaycan gibi Ukrayna gibi ülkeler ise, bu silah sistemini envanterine katarak aktif olarak kullanmaya başladı.