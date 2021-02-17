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    • Dünya
    • 18.02.2021 01:33
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    • 18.02.2021 01:33
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    cezayı kesti! 'a 7 milyon euro ödeyecek...

    , kullanıcı verilerinin uygunsuz kullanımını sonlandırma talimatlarına uymadığı gerekçesiyle sosyal medya platformu 'a 7 milyon euro ceza verdi.

    İtalya'dan Facebook'a para cezası!

    'ndan yapılan açıklamada, Kasım 2018'de 'un kullanıcılarını, platforma kayıt olurken verdikleri bilgileri ticari maksatla toplanması ve kullanılması hususunda yeterli şekilde bilgilendirilmediğine karar verip bunun düzeltilmesini istediği ve 'daki kullanıcılara yönelik site ana sayfasında özel düzeltme bildirimi yayımlaması talimatı verdiği hatırlatıldı.

    7 MİLYON EUROLUK CEZA
    Açıklamada, bu talimatlara uymayan sosyal medya platformuna 7 milyon euroluk ceza verildiği ifade edildi.

    , Facebook'a yönelik Kasım 2018'de açıkladığı ilk kararındaki talimatlara ek olarak, 5 milyon euroluk ceza vermişti.

    ajansının haberinde, kararı değerlendiren bir Facebook yöneticisi, Rekabet Kurumunun son kararını dikkate aldıklarını ancak ilk karara ilişkin 'a yaptıkları itirazın sonuçlanmasını beklediklerini belirtti.

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