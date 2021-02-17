Turi, İsrail güçlerinin yağmurlu havaya ve aşırı soğuğa rağmen köyü yıktığına dikkati çekerek, "Bizler özgür bireyler olarak hayatta kaldığımız sürece Arakib'i asla terk etmeyeceğiz." dedi.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

İsrail yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

ÇAY KOY KEÇELİ YENİDEN BAŞLIYORUZ

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.