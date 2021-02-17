Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli 22 ailenin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıktığını belirtti.
Bunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gerçekleştirilen 8'inci yıkım olduğunu ifade eden Turi, yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını söyledi.
Turi, İsrail güçlerinin yağmurlu havaya ve aşırı soğuğa rağmen köyü yıktığına dikkati çekerek, "Bizler özgür bireyler olarak hayatta kaldığımız sürece Arakib'i asla terk etmeyeceğiz." dedi.
İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.
İsrail yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.
ÇAY KOY KEÇELİ YENİDEN BAŞLIYORUZ
Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.