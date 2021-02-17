Türkiye'nin ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) ülke sınırları dışında elde ettiği başarılar, İngiliz basınının dikkatini çekti.
Telegraph gazetesinde yer alan "Ordunun büyüklüğü, ölümcül savaş etkisinden daha az önemli" başlıklı yazıda, savaşın doğasının hızla değiştiğine dikkat çekildi.
"AZERBAYCANLILAR, TÜRK TB2'LERLE HEDEFLERİNE ULAŞTI"
Libya ve Ukrayna'dan Dağlık Karabağ'a kadar yakın tarihli çatışmalarda, modern teknoloji sayesinde savaş alanında hızlı başarı elde edildiği kaydedildi.