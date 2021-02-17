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    • Dünya
    • 17.02.2021 16:04
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    • 17.02.2021 16:09
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    lerin ve İHA kıskançlığı manşetlere yansıdı: Bizim ordumuzda neden yok?

    'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasında büyük rolü olan 'lar aylardır dünyanın bir numaralı gündemi. Bazı ülkeler 'den almak için görüşmelere başlarken bazı ülkeler ise SİHA'nın gücünden tedirgin oluyor. SİHA için sıraya giren 'da her gün yeni bir SİHA manşeti atılıyor. Son olarak gazetesi, özellikle tarafından Dağlık 'da elde edilen başarının arkasında Türkiye'nin SİHA'larının olduğunu yazdı. Telegraph öte yandan "Bizim ordumuzda SİHA neden yok?" diye sordu.

    Türkiye'nin ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) ülke sınırları dışında elde ettiği başarılar, İngiliz basınının dikkatini çekti.

    Telegraph gazetesinde yer alan "Ordunun büyüklüğü, ölümcül savaş etkisinden daha az önemli" başlıklı yazıda, savaşın doğasının hızla değiştiğine dikkat çekildi.

    "AZERBAYCANLILAR, TÜRK TB2'LERLE HEDEFLERİNE ULAŞTI"
    Libya ve Ukrayna'dan Dağlık Karabağ'a kadar yakın tarihli çatışmalarda, modern teknoloji sayesinde savaş alanında hızlı başarı elde edildiği kaydedildi.

        Türk yapımı İHA ve SİHA'lara işaret edilen yazıda, "Dağlık Karabağ'da Azerbaycan güçlerinin bu toprakları ele geçirmede elde ettikleri başarı buna iyi bir örnek. Azerbaycanlılar, Ermeni mevzilerinin üstesinden gelmek için birlik göndermek yerine, Türk (Bayraktar) TB2 uçakları kullanarak hedeflerine ulaştı." denildi.

        İNGİLİZ ORDUSU KENDİ SİHA PROGRAMINI YÜRÜTMEK İSTİYOR
        Türkiye imzalı insansız araçların, operasyon kapsamında yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemini yok ettiğinin altı çizildi.

        İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Azerbaycan'ın ortaya koyduğu performanstan son derece etkilendiği, Savunma Bakanlığı'ndan İngiliz ordusu için kendi SİHA programını geliştirmesini istediği aktarıldı.

            Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek amacıyla söz konusu ülkede kullanıldığı belirtildi.

            SİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
            24,000 Feet Uçuş İrtifası

            24 Saat Havada Kalış Süresi

            150 Km Haberleşme Menzili

            Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

            Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

            GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

            Haberleşme Menzili 150 km

            Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)

            Seyir Hızı 70 knot

                Max Kalkış Ağırlığı 630 kg

                Operasyonel İrtifa 27,030

                Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi 55 kg

                Kanat Açıklığı 12 m

                Yakıt Kapasitesi / Tipi 300 Litre / Benzin

                Boy 6.5 m

                İtki Tipi 100 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor

                AVRUPA ÜLKELERİ TÜRKİYE'NİN PEŞİNDE
                Özellikle Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşında dikkatleri üzerine çeken Türk İHA'ları Almanya, İngiltere, Ukrayna, Sırbistan gibi ülkeler tarafından yakın takibe alındı.

                    UKRAYNA TÜRKİYE İLE ANLAŞTI
                    Türkiye'den insansız hava araçları alan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeye ve donanmasını ADA sınıfı korvetlerle güçlendirmeye hazırlanıyor.

                    Ukrayna Savunma Bakanı Taran "Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok"dedi.

                    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyetinin Ukrayna ziyaretinde iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliklerine yenileri eklendi.

                    Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii iş birliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı." ifadelerine yer verildi.

                        Bir süredir Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeyi amaçlıyor.

                        Ukrayna, söz konusu anlaşmalarla Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

                        ALMANLAR BİN PİŞMAN
                        SİHA ve İHA'lara karşı son örtülü ambargo ise Almanya'dan geldi. Bakan Varank, TB2'ler için Almanya'dan alınan pervanelerin verilmediğini sonrasında ise yerlisinin üretildiğini açıkladı.

                        Konu ile ilgili Varank "Bayraktar İHA'ların pervanesi Almanya'dan geliyordu. Bir süre sonra Almanya bunları vermemeye başladı. Baykar da, kendi pervanesini geliştirdi. Bunun üzerine Almanya "biz size bunları satabiliriz, hatta indirim bile yaparız" teklifinde bulundu" dedi.
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                        Haberler Dünya İngilizlerin SİHA ve İHA kıskançlığı manşetlere yansıdı: Bizim ordumuzda SİHA neden yok?