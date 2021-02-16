Etiyopya'nın Afrika Boynuzu ülkeleriyle yapıcı bir ilişki içinde olduğunu belirten Mufti, "Abartmadan söylüyorum, şu anda Eritre, Cibuti, Somali, Kenya ve talihsiz sınır hadisesine rağmen Sudan'la ilişkilerimiz harika." dedi.

Mufti, bölgede hep birlikte büyüme ruhunun oluşmasını istediklerinin altını çizdi.