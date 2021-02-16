Türkiye ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, iki ülkeyi savaş durumuna getiren Faşka bölgesindeki sınır sorununun diplomatik yollarla çözülebileceğini söyledi.
Mufti, "Savaş gündemimizde değil. Eğer Türkiye tarafından ara buluculuk teklif edilirse Etiyopya bunu memnuniyetle karşılayacaktır." ifadesini kullandı.
Etiyopya'nın Afrika Boynuzu ülkeleriyle yapıcı bir ilişki içinde olduğunu belirten Mufti, "Abartmadan söylüyorum, şu anda Eritre, Cibuti, Somali, Kenya ve talihsiz sınır hadisesine rağmen Sudan'la ilişkilerimiz harika." dedi.
Mufti, bölgede hep birlikte büyüme ruhunun oluşmasını istediklerinin altını çizdi.