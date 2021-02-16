Bu ülkelerin, BM Güvenlik Konseyi tarafından 2011'de bildirilen ve defalarca yenilenen silah ambargosunu görmezden gelerek ihlal ettiği, Hafter milislerini desteklemek için BAE tarafından tedarik edilen bir insansız hava aracının Libya Harp Okuluna düzenlediği saldırıda 26 öğrenciyi öldürdüğü ve birçoğunu yaraladığı biliniyordu.







Aynı tip insansız hava aracının Trablus'un eteklerinde bir bisküvi fabrikasına düzenlenen saldırıda da kullanıldığı, savaş yasalarının açık bir ihlali olan bu saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiği, 27 sivilin ise yaralandığı ortaya çıktı.







Toplu mezarların sorumlusu Hafter milislerinin ayrım gözetmeyen savaş uçağı ve insansız hava araçları saldırılarından sorumlu olduğu, çoğu zaman sivillerin hedef alındığı, saldırıların askeri tesisler gerekçe gösterilerek sivillerin olduğu yer ve tesislere gerçekleştirildiği, özel mülkiyete zarar verildiği; raporda belirtilen hususlar arasında yer alıyor.

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