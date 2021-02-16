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    • 16.02.2021 11:47
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    Eli kanlı Darbeci Hafter’e destek veren ülkeler raporu ile belgelendi!

    Eli kanlı darbeci Hafter'in destekçileri ifşa oldu. (), , ve Rusya’nın, toplu mezarların sorumlusu Hafter’e insansız hava araçları, savaş uçakları desteği ile Sudan ve Suriye’den paralı savaşçılar sağladığı, da dahil olmak üzere özel askeri şirketlerin de destek verdiği, (BM) İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporu ile belgelendi.

    Darbeci Hafter'in destekçileri belgelendi!

    Bu ülkelerin, BM Güvenlik Konseyi tarafından 2011'de bildirilen ve defalarca yenilenen silah ambargosunu görmezden gelerek ihlal ettiği, Hafter milislerini desteklemek için tarafından tedarik edilen bir insansız hava aracının na düzenlediği saldırıda 26 öğrenciyi öldürdüğü ve birçoğunu yaraladığı biliniyordu.



    Aynı tip insansız hava aracının 'un eteklerinde bir bisküvi fabrikasına düzenlenen saldırıda da kullanıldığı, savaş yasalarının açık bir ihlali olan bu saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiği, 27 sivilin ise yaralandığı ortaya çıktı.



    Toplu mezarların sorumlusu Hafter milislerinin ayrım gözetmeyen savaş uçağı ve insansız hava araçları saldırılarından sorumlu olduğu, çoğu zaman sivillerin hedef alındığı, saldırıların askeri tesisler gerekçe gösterilerek sivillerin olduğu yer ve tesislere gerçekleştirildiği, özel mülkiyete zarar verildiği; raporda belirtilen hususlar arasında yer alıyor.

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    Haberler Dünya Eli kanlı Darbeci Hafter’e destek veren ülkeler Birleşmiş Milletler raporu ile belgelendi!