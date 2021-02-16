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    • Dünya
    • 17.02.2021 06:46
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    • 17.02.2021 06:46
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    Dünyanın en büyük adası 'da siyasi kriz i getirdi

    Krallığına bağlı özerk bölge olan ve dünyanın en büyük adası olarak bilinen , yaşanan siyasi kriz nedeniyle 6 Nisan'da e gidiyor.

    Dünyanın en büyük adasında erken seçim

    Dünyanın en büyük adası, Krallığına bağlı özerk bölge , 6 Nisan'da e gidiyor.

    Grönland kamu yayıncısı KNR'nin haberine göre, Inatsisartut adlı 31 sandalyeli Grönland Parlamentosu'nda yapılan oylamada 27 parlamenter, adada 6 Nisan'da erken seçime gidilmesi yönünde oy kullandı.

    Yeşil ülke anlamına gelen Grönland'da, parlamento seçimleri en son 2018 Nisan ayında yapılmıştı.

    SİYASİ KRİZ ERKEN SEÇİMİ GETİRDİ
    Hükümet Başkanı ve Siumut Partisi Başkanı Kim Kielsen'in, 2020 Kasım ayında partisi Siumut'ta yapılan başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen, adadaki muhalefet partileri, Siumut Partisi Başkanlığına seçilen Erik Jensen ile çalışmak istemediklerini bildirmişti.

    Bu nedenle adada oluşan siyasi kriz yüzünden gelecek yıl yapılması planlanan parlamento seçimleri erkene alınarak, yerel seçimler ile aynı gün yapılması kararlaştırıldı.

    2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde ve büyük bir kısmı buz tabakasıyla kaplı olan 56 bin nüfuslu Grönland'da, 40 bin civarında seçmen bulunuyor.

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