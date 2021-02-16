Dünyayı kavuran koronavirüs salgını ABD'ye kabus gibi çöktü.
3 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde koronavirüs salgının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun koronavirüse yakalandığı aktarıldı.
TOPLAM VAKALARIN YÜZDE 13'Ü
APP, sadece geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde 99 bin çocuğun testinin pozitif çıktığı ifade etti. Son iki haftada çocuk vakalarda yüzde 8 artış olduğunu belirten APP, çocuk vakaların ABD'deki toplam vakaların yüzde 13'ünü oluşturduğunu açıkladı.
ÇOCUK VAKALARDA HASTANEYE YATIL ORANI
Çocukların, ciddi Covid-19 semptomları göstermeleri ve virüs nedeni ile hayatlarını kaybetme ihtimallerinin yetişkinlere oranla çok daha düşük olduğu düşünülüyor. New York şehri ve 24 eyaletten alınan verilere göre, çocuklar Covid-19 nedeni ile tüm hastaneye yatışların yüzde 1,2 ile yüzde 2,9'unu oluşturduğu belirlendi. Verilerde, çocuklar arasındaki Covid-19 vakalarının yalnızca yüzde 0,1'i ile yüzde 2,3'ünün hastaneye yatış gerektirdiği tespit edildi.