10 EYALETTE ÇOCUK VAKALAR ARASINDA ÖLÜM YAŞANMADI

Covid-19'a bağlı can kayıpları ile ilgili veri sağlayan 43 eyaletten 10'u çocuk vakalar arasında can kaybı bildirmedi. Covid-19'a bağlı can kaybı bildiren eyaletler arasında ise çocuk ölümlerinin oranı yüzde 0,05'i geçmedi.

498 bin 848 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülke genelinde yapılan Covid-19 testlerinin yüzde 6 ile yüzde 18,3'ünü çocuklar oluşuyor. Çocuklara yapılan testlerin ise, yüzde 5,2'si ile yüzde 29,6'sı pozitif çıkıyor. ABD'de toplam vaka sayısı 28 milyon 346 bin 621'e, toplam can kaybı ise 498 bin 848'e ulaştı.