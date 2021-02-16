Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.02.2021 23:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2021 00:09
    ABONE OL

    ’nin çocukları tehlikede: 3 milyondan fazla vakası

    Son dakika haberi... Dünyayı kavuran salgını 'ye kabus gibi çöktü. 498 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ABD'de salgının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun koronavirüse yakalandığı açıklandı.

    İHA
    ABD’nin çocukları tehlikede

    Dünyayı kavuran koronavirüs salgını ABD'ye kabus gibi çöktü.

    3 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK KORONAVİRÜSE YAKALANDI
    Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde koronavirüs salgının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun koronavirüse yakalandığı aktarıldı.

    TOPLAM VAKALARIN YÜZDE 13'Ü
    APP, sadece geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde 99 bin çocuğun testinin pozitif çıktığı ifade etti. Son iki haftada çocuk vakalarda yüzde 8 artış olduğunu belirten APP, çocuk vakaların ABD'deki toplam vakaların yüzde 13'ünü oluşturduğunu açıkladı.

    ÇOCUK VAKALARDA HASTANEYE YATIL ORANI
    Çocukların, ciddi Covid-19 semptomları göstermeleri ve virüs nedeni ile hayatlarını kaybetme ihtimallerinin yetişkinlere oranla çok daha düşük olduğu düşünülüyor. New York şehri ve 24 eyaletten alınan verilere göre, çocuklar Covid-19 nedeni ile tüm hastaneye yatışların yüzde 1,2 ile yüzde 2,9'unu oluşturduğu belirlendi. Verilerde, çocuklar arasındaki Covid-19 vakalarının yalnızca yüzde 0,1'i ile yüzde 2,3'ünün hastaneye yatış gerektirdiği tespit edildi.

        10 EYALETTE ÇOCUK VAKALAR ARASINDA ÖLÜM YAŞANMADI
        Covid-19'a bağlı can kayıpları ile ilgili veri sağlayan 43 eyaletten 10'u çocuk vakalar arasında can kaybı bildirmedi. Covid-19'a bağlı can kaybı bildiren eyaletler arasında ise çocuk ölümlerinin oranı yüzde 0,05'i geçmedi.

        498 bin 848 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
        Ülke genelinde yapılan Covid-19 testlerinin yüzde 6 ile yüzde 18,3'ünü çocuklar oluşuyor. Çocuklara yapılan testlerin ise, yüzde 5,2'si ile yüzde 29,6'sı pozitif çıkıyor. ABD'de toplam vaka sayısı 28 milyon 346 bin 621'e, toplam can kaybı ise 498 bin 848'e ulaştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya ABD’nin çocukları tehlikede: 3 milyondan fazla koronavirüs vakası