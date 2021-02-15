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    • 16.02.2021 06:34
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    SON DAKİKA: 'de Kovid-19 skandalı! Eyaletlere dağıtılan milyonlarca hızlı test kiti kullanılmadı

    Son dakika haberi! 'de federal hükümetin satın alarak eyaletlere dağıttığı milyonlarca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hızlı test kitinin kullanılmayarak kenarda bekletildiği belirtildi.

    AA
    ABD'de Kovid-19 skandalı: Milyonlarcası kullanılmadı

    Wall Street Journal'da yer alan haberde, 2020'un son çeyreğinde eyaletlerdeki bakımevleri, okullar ve hapishaneler için dağıtılan 142 milyon Kovid-19 test kitinin en az 32 milyonunun kullanılmadığı kaydedildi.


    SON KULLANIM TARİHLERİ GEÇMEK ÜZERE
    Haberde, dakikalar içinde sonuç alınmasına rağmen doğruluk oranı endişesi ve lojistik yetersizlik nedeniyle bekletilen testlerin 6 aylık son kullanım tarihlerinin de geçmek üzere olduğu bildirildi.

    Kullanılmayan BinaxNOW hızlı test kitlerinden dolayı federal hükümetin zararının 160 milyon dolar olacağı ifade edildi.

    Sağlık Bakanlığı, Ağustos 2020'de o tarihe kadar salgın konusunda en büyük satın alımı gerçekleştirerek 760 milyon dolara 150 milyon adet BinaxNOW hızlı Kovid-19 test kiti almış, eylülden itibaren de eyaletlere dağıtmaya başlanmıştı.

    Sağlık yetkilileri, laboratuvarlarda yaşanan Kovid-19 testi yoğunluğu nedeniyle BinaxNOW hızlı test kitlerinin salgınının yayılmasını önlemede etkin olacağını savunmuştu.

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