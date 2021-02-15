



"AB, RUSYA İLE İLİŞKİLERİ İYİLEŞTİRMEYE KARAR VERİRSE..."

AB ile sorunları çözmeye hazır olduklarını dile getiren Lavrov, "Tüm senaryoların gelişimine hazır olmalıyız. Seçenek AB'nindir. AB, Rusya ile ilişkileri iyileştirmeye karar verirse, biz de buna hazır oluruz." dedi.

Lavrov, "Avrupa'dan uzaklaşmıyoruz. Avrupa'da çok dostumuz ve benzer görüşlere sahip ülkeler var. Onlarla karşılıklı çıkar çerçevesinde ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.