Stoltenberg, Taliban'ın Afganistan'daki şiddetin sorumlusu olduğunu ifade ederek, "İstişare edeceğiz, koordinasyon içinde hareket edeceğiz ve kararları birlikte alacağız. Müttefikler olarak Afganistan'a birlikte gittik, birlikte ayarlamalar yapacağız ve zamanı geldiğinde birlikte ayrılacağız." diye konuştu.

TOPLANTININ GÜNDEMİNDEKİ KONULAR

ABD'de yine yönetimin iş başına geçmesinden sonraki ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısını düzenleyeceklerini hatırlatan Stoltenberg, toplantının diğer gündem maddeleri hakkında bilgili verirken de bu yıl Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesine hazırlık yapacaklarını aktardı.