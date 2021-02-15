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    • 15.02.2021 23:27
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    İsrail'den vicdansızlık: Koronavirüs aşılarının ’ne girişine izin verilmedi

    Filistin topraklarında işgalini sürdüren İsrail'den skandal bir hareket geldi. Filistin Sağlık Bakanı le, gönderdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının İsrail makamları tarafından abluka altındaki ’ne girişine izin verilmediğini açıkladı.

    İsrail'den vicdansızlık

    Filistin topraklarında işgalini sürdüren İsrail'den skandal bir hareket geldi.

    AŞILARIN GAZZE ŞERİDİ'NE GİRİŞİNE İZİN VERMEDİLER
    Filistin Sağlık Bakanı le, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının abluka altındaki 'ne girişine izin vermediğini duyurdu.

    2 bin dozluk Rus SputnikV aşısının Kovid-19 hastaları için ayrılmış yoğun bakım odalarında çalışan sağlık personeli ve acil servislerdeki sağlık çalışanları için gönderildiğine dikkati çekti.

    İsrail'i bu tutumunun "keyfi ve tüm uluslararası normlara, yasalara ve anlaşmalara aykırı" olduğunu vurgulayan Keyle, Filistin hükümetinin aşıları Gazze Şeridi'ne mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için bir dizi uluslararası kuruluşla temas halinde olduğunu kaydetti.

    Bu, 14 yıldır İsrail ablukasından dolayı sağlık alt yapısının büyük oranda zarar gördüğü Gazze Şeridi'ne koronavirüs aşısını ulaştırmak için yapılan ilk girişimdi.

    4 Şubat'ta 10 bin doz "Sputnik V" aşısı aldığını duyurmuş ve önümüzdeki günlerde, tarih belirtmeden yeni bir aşı grubunun Filistin'e ulaşacağını belirtmişti.

    Bugün itibariyle 53 bin 593'ü Gazze Şeridi'nde olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Kovid-19 vaka sayısı 190 bin 316'ya ulaşmış, 537'si de Gazze Şeridi'nden olmak üzere 2 bin 133 kişi ise hayatını kaybetmişti.

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