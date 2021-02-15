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    • Dünya
    • 15.02.2021 11:39
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    • 15.02.2021 11:44
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    Bitmiyor! Koronavirüsle ilgili şoke eden araştırma! 7 yeni koronavirüs mutasyonu tespit etildi!

    Dünyayı ele geçiren yeni tip koronavirüs şu ana kadar 110 milyona yakın kişiye bulaşırken ’de yapılan bir araştırma şoke etti. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan ABD’de yapılan bir araştırmada bilim insanları, Covid-19’un yedi yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

    Bütün dünyayı saran corona virüs sonrasında ortaya çıkan İngiltere, ABD, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor.



    New York Times'ın haberine göre ABD'de yapılan çalışmada ise bu mutasyonlara ek olarak yeni mutasyonlar tespit etti. Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, mevcut bir mutasyonun 7 farklı mutasyonunun tespit edildiği açıklandı.



    Louisiana Eyalet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nde virolog ve çalışmanın yazarı Jeremy Kamil, "Bu mutasyonda açıkça bir şeyler oluyor" dedi.



        'DAHA ÖNCE TESPİT EDİLMEMİŞLERDİ'
        Jeremy Kamil, Louisiana'da hastanelerde yapılan Covid-19 testlerinden alınan örneklerle yapılan araştırmada, daha önce tespit edilmeyen mutasyonlara rastlandığını belirtirken, "Mutasyon, corona virüsün yüzeyindeki proteinleri değiştirdi. Başak proteinler olarak bilinen, amino asitler adı verilen bin 200'den fazla moleküler yapı bloğunun katlanmış zincirleridir. Tespit edilen mutasyonlarda Covid-19'un 677'nci aminoasitinde farklı bir dizilim tespit ettik" ifadelerini kullandı.

        Tespit ettiği bilgileri dünyadaki doktorlarla paylaşan Kamil, dünyanın diğer yerlerindeki doktorların da 677'nci aminoasitte değişiklik bildirdiğini belirtirken, bu soya ait de 6 farklı mutasyon tespit edildiğini açıkladı.



        Almanya, Bern Üniversitesi'nden epidemiyolog ve çalışmanın yazarı Emma Hodcroft, "Şu anda bu mutasyonun nereden çıktığına dair herhangi bir başlangıç konumu veremiyoruz" dedi.

            DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
            Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 108 milyon 891 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 398 bini, iyileşenlerin sayısı 80 milyon 921 bini geçti.

            Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 108 bini, Hindistan'da 10 milyon 892 bini, Brezilya'da 9 milyon 765 bini ve Rusya'da 4 milyon 57 bini aştı.

            Belçika'da 18 yaş üzerindeki kişilerin yüzde 2'sine Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı yapıldı. Avrupa'da Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da aşılamaların başladığı yıl başından beri 365 bin 355 kişiye aşı uygulandı.

            İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15 milyon 62 bin 189'a yükseldi.

                Peru'da Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın ülkeye Kovid-19 aşıları gelmeden önce aşı yaptırdığının ortaya çıkması üzerine görevi bıraktı.

                Japonya, ilaç üreticisi BioNTech-Pfizer'ın Kovid-19 aşısının ülke içinde kullanımını resmi olarak onayladı.

                Suudi Arabistan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaları 20 gün daha uzatma kararı aldı.

                Lübnan'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları kapsamında ilk aşı sağlık çalışanları ile 75 yaş üstü kişilere yapıldı.

                Gazze'de Kovid-19 vaka sayısındaki düşüşün ardından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında hükümet kurumlarında kısmi şekilde yürütülen faaliyetler yeniden başladı.

                Bangladeş hükümeti, bazı medreseler dışındaki eğitim kurumlarının Kovid-19 tedbirleri kapsamında 28 Şubat'a kadar kapalı kalacağını açıkladı.

                Malezya Kovid-19 Aşısına Ulaşım Özel Komitesinin Twitter hesabındaki açıklamada, Başbakan Muhyiddin Yasin'in, Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programının detaylarını 16 Şubat'ta ilan edeceği bildirildi.

                Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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                Haberler Dünya Bitmiyor! Koronavirüsle ilgili şoke eden araştırma! 7 yeni koronavirüs mutasyonu tespit etildi!