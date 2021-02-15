Bitmiyor! Koronavirüsle ilgili şoke eden araştırma! 7 yeni koronavirüs mutasyonu tespit etildi!





New York Times'ın haberine göre ABD'de yapılan çalışmada ise bu mutasyonlara ek olarak yeni mutasyonlar tespit etti. Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, mevcut bir mutasyonun 7 farklı mutasyonunun tespit edildiği açıklandı.