Bitmiyor! Koronavirüsle ilgili şoke eden araştırma! 7 yeni koronavirüs mutasyonu tespit etildi!

Bütün dünyayı saran corona virüs sonrasında ortaya çıkan İngiltere, ABD, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor.
New York Times'ın haberine göre ABD'de yapılan çalışmada ise bu mutasyonlara ek olarak yeni mutasyonlar tespit etti. Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, mevcut bir mutasyonun 7 farklı mutasyonunun tespit edildiği açıklandı.
Louisiana Eyalet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nde virolog ve çalışmanın yazarı Jeremy Kamil, "Bu mutasyonda açıkça bir şeyler oluyor" dedi.