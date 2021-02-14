Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyale, 9 Şubat'ta Kahire'ye düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüşmesinde, Mısır'ın yakında Trablus'ta büyükelçiliğini yeniden açacağını bildirmişti.

Ocak 2014'te Trablus'taki kültür ateşesi ve kültür merkezindeki bazı memurların kaçırılması üzerine Mısır, aralarında büyükelçinin de olduğu tüm diplomatları Libya'dan çekme kararı almıştı.