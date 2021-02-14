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    • 15.02.2021 01:50
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    , büyükelçiliğini 7 yıl sonra yeniden açacak

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, başkent 'ta büyükelçiliği yeniden açmak için 'dan üst düzey bir diplomatik heyetin geleceğini açıkladı. 2014'ten beri bir ilk olan Mısır'ın bu adımının detayları...

    AA
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    Kablavi yaptığı açıklamada, Mısır'dan diplomat ve güvenlik personelinden oluşan bir heyetin birkaç günlüğüne Trablus'a resmi ziyarette bulunacağını söyledi.

    PAZARTESİ MISIR BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇILACAK

    Heyetin birkaç saate Trablus'a ulaşacağını dile getiren Kablavi, pazartesi günü de heyetin Trablus'ta Mısır büyükelçiliğini yeniden açacağını ifade etti.

    Bu ziyaret, 2014'ten bu yana 27 Aralık 2020'de Mısır'dan Trablus'a yapılan ziyaretin ardından ikinci ziyaret olarak kayıtlara geçecek.

    ŞÜKRİ İLE GÖRÜŞME

        Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyale, 9 Şubat'ta Kahire'ye düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüşmesinde, Mısır'ın yakında Trablus'ta büyükelçiliğini yeniden açacağını bildirmişti.

        Ocak 2014'te Trablus'taki kültür ateşesi ve kültür merkezindeki bazı memurların kaçırılması üzerine Mısır, aralarında büyükelçinin de olduğu tüm diplomatları Libya'dan çekme kararı almıştı.

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