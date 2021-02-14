Kablavi yaptığı açıklamada, Mısır'dan diplomat ve güvenlik personelinden oluşan bir heyetin birkaç günlüğüne Trablus'a resmi ziyarette bulunacağını söyledi.
PAZARTESİ MISIR BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇILACAK
Heyetin birkaç saate Trablus'a ulaşacağını dile getiren Kablavi, pazartesi günü de heyetin Trablus'ta Mısır büyükelçiliğini yeniden açacağını ifade etti.
Bu ziyaret, 2014'ten bu yana 27 Aralık 2020'de Mısır'dan Trablus'a yapılan ziyaretin ardından ikinci ziyaret olarak kayıtlara geçecek.
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