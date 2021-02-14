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    • 14.02.2021 23:28
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    ün çıkış noktası 'a giden uzmanından çok çarpıcı açıklama: Salgının boyutu düşünülenden daha büyük

    Son dakika haberi... e ilişkin çok çarpıcı bir açıklama geldi. Çin'de koronavirüsün kökenini araştıran uzmanlarından Embarek, 'da Aralık 2019'daki salgının boyutunun düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını açıkladı.

    AA
    DSÖ'den çarpıcı açıklama

    Çin'in koronavirüse Dünyayı esir alan koronavirüse ilişkin çok çarpıcı bir açıklama geldi.

    DÜŞÜNÜLENDEN DAHA BÜYÜK
    Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Peter Ben Embarek, Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutunun düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını bildirdi.

    Salgının çıkış noktası olduğu düşünülen Çin'in Vuhan kentini ziyaret eden DSÖ uzmanlarından Embarek, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Virüs, aralıkta (2019) Vuhan'da yaygın şekilde dolaşıyordu, bu yeni bir bulgu." ifadelerine yer verdi.

    Embarek, Aralık 2019'da virüsün Vuhan'da tespit edilenlerin dışında en az bin kişiye daha bulaşmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Embarek, bölgedeki salgının düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını söyledi.

    ÇİNLİ BİLİM İNSANLARI 74 VAKA ÖRNEĞİ SUNDU
    Heyetin, 8 Aralık 2019'da Vuhan'da Kovid-19'a yakalanan ilk kişiyle görüştüğünü söyleyen Embarek, Çinli bilim insanlarının DSÖ heyetine 174 vaka örneği sunduğunu ifade etti.

        DSÖ HEYETİ VUHAN'DA SARS-COV-2'NİN 13 FARKLI GENETİK DİZİSİNİ TOPLADI
        Vuhan'da Aralık 2019'da enfekte olan kişilerden alınan örnekleri de incelediklerini belirten Embarek, Vuhan'da SARS-CoV-2'nin 13 farklı genetik dizisini topladıklarını ifade etti.

        Embarek ayrıca, Çin'in şimdiye kadar incelenmesine izin vermediği yüzbinlerce kan örneğine derhal erişim sağlanması çağrısı yaptı.

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